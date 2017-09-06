Борец Акжурек Танатаров: Это второй такой успешный год в моей карьере

Казахстанец выиграл чемпионат Азии, а на днях стал бронзовым призером и мирового первенства во Франции.

Казахстанский борец вольного стиля Акжурек Танатаров уже не первый раз радует казахстанцев своими успехами на борцовском ковре. Еще в 2012-м на Олимпийских Играх в Лондоне наш земляк смог завоевать бронзовую медаль. В этом году казахстанец выиграл чемпионат Азии, а на днях стал бронзовым призером и мирового первенства во Франции.





Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил задать призеру чемпионата Мира несколько вопросов.





— Акжурек, как проходила подготовка к первенству планеты во Франции?

— Мы провели довольно большую и хорошую подготовка к этому чемпионату Мира. В общей сложности, состоялось шесть подготовительных сборов, два из которых прошли в Польше, а остальные четыре — уже в Казахстане.





— В четвертьфинале этого турнира Вы уступили с крупным счетом 0:12 итальянскому борцу кубинского происхождения Франку Чамисо Маркесу, который и стал в дальнейшем чемпионом Мира...

— До встречи с итальянцем в предварительных поединках мне удалось победить спортсмена из Индии, а затем и борца из Монголии. Именно во второй схватке мною было отдано много сил, а проводил я ее позже, чем итальянец. Времени отдохнуть у меня было меньше, чем у Франка Чамисо Маркеса, и я не успел до конца восстановиться, что и сыграло главную роль в этом моем поражении.





— Затем Вы оказались сильнее Ихтиера Наврузова из Узбекистана, которого побеждали в этом году в финале чемпионата Азии. Не было ли здесь в психологическом плане у Вас преимущества, ведь все-таки весной Вы были сильнее?

— Не знаю, как был настроен узбекский спортсмен перед нашей встречей, но лично я себя чувствовал уверенно. К тому времени я вышел на пик формы и был уверен в своей победе над ним. Тем более, знал манеру его действий во время поединка, — что он может предпринять, какие выполнить проходы.





— Во встрече за бронзовую награду Вам противостоял довольно известный борец из Турции Якуп Гор. За счет чего Вам удалось все же победить этого соперника?

— Этот спортсмен моложе меня, и физически он посильнее. На двух последних чемпионатах Мира он становился бронзовым призером, выигрывал европейский чемпионат. В этой схватке мне удалось перехитрить этого соперника, что и вывело меня в финал чемпионата. Я не стал форсировать события, потому что если бы я вел в счете, то он бы вел себя активно, и удержать преимущество было бы тяжело. Я построил поединок наоборот: он отстаивал свое преимущество в счете, и я его просто загонял на ковре. А когда оставалась 30 секунд до конца схватки, я окончательно включился, и мне удалось заработать два балла, которые принесли мне победу.





— Какая схватка оказалась самой трудной на этом чемпионате Мира?

— Самыми трудными для меня были вторая схватка на предварительном этапе с монголом и встреча за бронзовую награду с турком. Они работали до конца все шесть минут без остановки и создали мне немало трудностей в борьбе с ними.





— До старта соревнования в планах было завоевание медали?

— Перед поездкой тренерский штаб сборной Казахстана говорил, что в планах — завоевание как минимум одной медали на этом чемпионате Мира, и ставка здесь делалась, прежде всего, на меня.





— Как Вам организация чемпионата Мира?

— Все было просто отлично. За свою карьеру я первый раз столкнулся с такой организацией проведения соревнований по вольной борьбе. Сам выход на борцовский ковер был сопровожден большими эффектами настоящего шоу, и это, конечно, вдохновляло борцов перед схваткой.





— Можно ли говорить, что 2017 год — один из лучших в Вашей карьере, ведь Вы смогли стать чемпионом Азии и призером мирового чемпионата?

— До этого у меня был хороший успех на Олимпиаде в Лондоне, где удалось выиграть бронзовую медаль. Этот год принес мне «золото» на Азии и «бронзу» на Мире, поэтому, конечно, — он у меня второй такой успешный за все время моих выступлений на борцовском ковре.





— Как долго продлится отдых после чемпионата? К каким следующим стартам будете готовиться?

— Я собираюсь отдохнуть около двадцати дней. Надо будет за это время немного подлечиться, потому что до этого сгонял вес перед чемпионатом. Где буду участвовать в следующих стартах, еще окончательно не решено, но я собираюсь выступить в ежегодном международном турнире памяти Динмухамеда Кунаева. В прошлом году семь из восьми первых мест этого соревнования завоевала российская команда, которая приехала тогда довольно сильным составом. Ну, а единственным победителем не из России удалось в тот раз стать мне.





— В Вашей коллекции трофеев уже имеется награда Олимпийских Игр 2012 года. Планируете ли выступать на Олимпиаде в Токио?

— Так далеко загадывать я еще не могу. Сейчас, прежде всего, моим следующим главным стартом станет участие в Азиатских Играх, а в дальнейшем уже и станет ясно относительно моего участия в Олимпиаде в Японии.





Автор: Олег Трошин

Фото sports.kz



