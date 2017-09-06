Доклад Заместителя министра Баймолдиной З.Х на публичные слушания по проекту Закона

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража»

(г. Астана, 24 августа 2017 года)





Уважаемые участники!

Представленный Вашему вниманию проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража» разработан во исполнение поручения Главы государства, озвученного в Послании к народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», в соответствии с которым необходимо провести ревизию всего законодательства на предмет усиления защиты права собственности.

В связи с этим Министерством юстиции совместно с заинтересованными гос. органами и гражданским сообществом (партии «Нур Отан», «Акжол», «КПНК», РНП, РКА, общественными объединениями: Союз юристов Казахстана, бизнес-сообщество и др.) проведена ревизия законодательства на основе анализа назревших вопросов в сфере защиты права собственности, выявленных в том числе по итогам изучения содержания обращений физических и юридических лиц, поступивших в адрес Министерства, а также часто обсуждаемых тем в СМИ, на Интернет-ресурсах государственных органов и неправительственных организаций.

Нами были выявлены 5 блоков вопросов, по которым проведено изучение законодательства, а также разработаны меры по решению выявленных проблем.

1-й блок связан с обеспечением имущественных прав сторон по договорам банковских займов. Здесь предлагается:

- установить запрет на взимание двойных комиссий при открытии текущего счета;

- установить иммунитет от обращения взыскания на алиментные платежи на содержание детей при наличии специальных счетов;

- предусмотреть право залогодателя самостоятельно реализовать залоговое имущество в течение одного месяца при предъявлении банком требования о досрочном исполнении обязательства.

2-й блок направлен на защиту имущественных прав собственников и негосударственных землепользователей при принудительном изъятии земельных участков для госнужд.

Идея равноценного возмещения имущества, подлежащего изъятию для государственных нужд, заложена в пункте 3 статьи 26 Конституции РК.

Данное направление было проработано исходя из указываемого в ежегодных посланиях Конституционного Совета нерешенности проблемы по равноценному возмещению изымаемых земельных участков для государственных нужд.

Законопроектом предлагается установить единые основания для компенсации стоимости изымаемого для госнужд имущества путем создания условий равноценного возмещения:

- размер возмещения при изъятии земельного участка определяется по рыночной стоимости имущества без привязки к основанию возникновения права собственности или права землепользования;

- вводится возможность «натурального возмещения» при изъятии имущества для госнужд путем предоставления иного земельного участка (альтернатива возмещению стоимости);

Для обеспечения прозрачности работы государственного аппарата предлагается закрепить согласование вопроса о принудительном изъятии имущества для госнужд Общественным советом.

Это даст возможность обществу непосредственно участвовать в решении указанных вопросов через своих представителей.

3-й блок направлен на защиту имущественных прав лиц при конфискации имущества.

Следует отметить, что в текущем году Генеральной прокуратурой проведен анализ состояния законности при применении конфискации, выявивший ряд проблем.

Так, большинство судей назначают конфискацию при отсутствии доказательств преступного происхождения имущества, ссылаясь при этом только на санкцию статей УК, предусматривающих ее обязательное применение.

Предлагается повысить «стандарты» доказывания со стороны органов уголовного преследования посредством установления (конкретизации) обязанности органа уголовного преследования и суда на каждой стадии процесса (досудебной и судебной) по установлению факта преступного происхождения имущества с тем, чтобы исключить факты необоснованного применения конфискации имущества.

В практике возникают также проблемы в вопросе снятия обременений (ареста) с имущества, ранее наложенных органами уголовного преследования и в последующем конфискованного приговором суда и реализованного в установленном порядке третьему лицу (добросовестному приобретателю).

В связи с этим предлагается установить компетенцию суда уголовной юрисдикции по снятию ранее наложенного органом уголовного преследования ареста и иных обременений с конфискованного имущества.

4-й блок предусматривает иные поправки, направленные на усиление защиты права собственности:

1) по институт наследства уточняется круг лиц из числа иждивенцев, призываемых к наследованию, но не входящих в круг наследников по закону первой очереди;

2) по вопросам отчуждения долей участия в уставном капитале ТОО:

- устанавливается, что принудительный выкуп доли участника ТОО возможен только в случае нарушения им своих обязанностей перед ТОО, повлекших существенный вред ТОО;

- определяется конкретный момент возникновения прав и обязанностей нового участника товарищества - момент заключения договора отчуждения (уступки) права участника;

3) в сфере нотариальной детальности устанавливается возможность безналичного расчета через депозит нотариуса, если данное предусмотрено договором;

4) по юридическим притязаниям расширяются основания для снятия ранее наложенного юридического притязания: отпали обстоятельства, послужившие основанием для регистрации, а также автоматическое снятие по истечении 3-х лет.

5-й блок направлен на решение имеющихся проблем в практике применения нового Закона «Об арбитраже».

Предлагается дальнейшее приведение норм национального законодательства в соответствие с положениями Типового закона ЮНСИТРАЛ «О международном торговом арбитраже», Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже, а также Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

В числе основных изменений также можно отметить:

1) исключение требования по применению законодательства Республики Казахстан при рассмотрении арбитражами спора, одной из сторон которого являются государственные органы, государственные предприятия, субъекты квазигосударственного сектора;

2) подчинение всех процедур и правил арбитражного разбирательства соглашению сторон, регламенту арбитража, а в их отсутствие - закону той страны, где имел место арбитраж.

Законопроект согласован со всеми заинтерсованными государственными органами (МОН, МВД, АДГСиПК, МСХ, МФ, ВС, ГП, КНБ, Нацбанк, МНЭ) и в настоящее время находится на рассмотрении в Администрации Президента. Внесение законопроекта в Парламент планируется в сентябре т.г.

Благодарю за внимание!