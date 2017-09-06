Казахстанские производители стараются сдержать рост цен на свою продукцию и сохранить спрос

Казахстанские производители пытаются сдержать рост цен на свою продукцию для конечных покупателей, чтобы восстановить спрос, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование Finprom.kz.

«За восемь месяцев текущего года (с января по август) цены на потребительские товары, выпущенные местными производителями, выросли всего на 1,6 процента», - говорится в исследовании.

При этом отмечается, это самые низкие показатели роста цен на протяжении последних пяти лет.

За аналогичный период прошлого года цены на потребтовары, произведенные в Казахстане, росли более быстрыми темпами - на 9,4 процента. На продукцию промежуточного потребления цены в этом году выросли на 6,2 процента, на средства производства - на 5,2 процента.

Наиболее резко в этом году увеличивалась стоимость казахстанской промышленной продукции для покупателей из стран вне СНГ - с начала года по август цены выросли на 5,9 процента. Для внутренних покупателей стоимость отечественных товаров подросла на 5,6 процента - это слабее темпов удорожания продукции за аналогичный период прошлого года (+16,3 процента).

Наиболее стабильные цены казахстанские производители традиционно предлагают своим покупателям из стран СНГ - с начала года они увеличились всего на 2 процента. Рынок СНГ, а в особенности ЕАЭС, становится одним из основных для сбыта казахстанской продукции - доля продажи товаров в ЕАЭС составляет 11 процентов в общем объеме экспорта РК. Соответственно, более активная торговля в содружестве определяет низкие цены для таких покупателей.

Казахстанским производителям необходимо увеличивать свой рынок сбыта, что они и пытаются делать, сохраняя стабильность цен. В этом году выпуск продукции в промышленности РК бьет рекорды - за январь-июнь в республике было произведено промышленных товаров и услуг физическом выражении на 7,7 процента больше, чем год назад. Стоимость выпущенной продукции в этом году оценивается в 12,3 триллиона тенге (+22,2 процента за год).