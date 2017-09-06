О новом порядке кассационного пересмотра
вступивших в законную силу постановлений по административным делам
(Верховный Суд Республики Казахстан, август 2017 года)
25 июля 2017 года вступил в силу Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан», которым предусмотрены кардинальные новеллы в Кодексе об административных правонарушениях (далее - КоАП).
В частности, предусмотрен новый порядок рассмотрения административных дел в кассационной инстанции.
Если до принятия данного Закона вступившие в законную силу постановления по административным делам в Верховном Суде могли пересматриваться только по протесту Генерального Прокурора и его заместителей, то теперь и другие лица с соблюдением требований норм КоАП могут самостоятельно обращаться в кассационную инстанцию с ходатайством о внесении представления на пересмотр состоявшегося судебного акта по административному делу.
В связи с этим, представляем ответы на наиболее актуальные вопросы.
1. Кто имеет право на подачу ходатайства о внесении представления о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по административному делу?
Согласно части 4 статьи 851 КоАП наряду с прокурором, имеющим право на принесение кассационного протеста, право подачи ходатайства о внесении представления имеют:
- лицо, привлеченное к административной ответственности;
- потерпевший;
- их законные представители, защитники;
- представители юридических лиц;
- уполномоченные органы (должностные лица), осуществлявшие производство по делу, через свои центральные органы.
Представление, протест вместе с делом направляются для рассмотрения в специализированную судебную коллегию Верховного Суда.
2. Что является основанием к пересмотру в кассационном порядке постановлений по административным делам?
В соответствии с частью 5 статьи 851 КоАП исключительными основаниями для пересмотра являются случаи, когда:
1) исполнение принятого постановления может привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей либо для экономики и безопасности Республики Казахстан;
2) принятое постановление нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы;
3) принятое постановление нарушает единообразие в толковании и применении судами, уполномоченными органами (должностными лицами) норм права.
Исходя из смысла данной нормы в ходатайстве в обязательном порядке должно быть указание:
- к каким тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей, экономики и безопасности республики может привести исполнение постановления;
- какие права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы нарушает постановление суда;
- каким образом принятое постановление нарушает единообразие в толковании и применении судами, уполномоченными органами (должностными лицами) норм права.
При отсутствии и неуказании данных оснований в ходатайстве, а также указанных в части 8 статьи 848 КоАП других сведений (наименование должностного лица, которому адресуется ходатайство; лица, подающего ходатайство; его места жительства или места нахождения и процессуального положения по делу; указание на суды, рассматривавшие дело в первой, апелляционной инстанциях, и содержание принятых ими решений; судебный акт, на который подается ходатайство), ходатайство возвращается лицу, его подавшему, без рассмотрения.
При устранении недостатков лицо вправе вновь обратиться в Верховный Суд.
3. В какой срок могут быть поданы ходатайства о внесении представления о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по административному делу?
Ходатайство о внесении представления в сторону, ухудшающую положение лица, привлеченного к административной ответственности, либо лица, в отношении которого административное производство прекращено, может быть подано в течение года со дня вступления в законную силу постановления суда.
В сторону, улучшающую положение лица, сроки не установлены.
4. В какой срок рассматриваются ходатайства о внесении представления о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по административному делу?
Согласно части 7 статьи 848 КоАП в случае истребования дела ходатайство о внесении представления подлежит рассмотрению в течение тридцати рабочих дней со дня поступления дела.
5. Кем может быть подписано ходатайство о внесении представления по административным делам?
В соответствии с частью 9 статьи 848 КоАП ходатайство должно быть подписано лицами, указанными в пункте 1 настоящих разъяснений.
К ходатайству, поданному представителем, должны быть приложены доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя.
7. В какой форме может быть подано ходатайство о внесении представления по административным делам?
Ходатайство о внесении представления или принесении протеста подается в письменном виде либо в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью.
В соответствии с частью 11 статьи 848 КоАП лицо, подавшее ходатайство, вправе отозвать его путем подачи заявления в Верховный Суд до рассмотрения ходатайства.
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