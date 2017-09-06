О новом порядке кассационного пересмотра вступивших в законную силу постановлений по административным делам

(Верховный Суд Республики Казахстан, август 2017 года)

25 июля 2017 года вступил в силу Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан», которым предусмотрены кардинальные новеллы в Кодексе об административных правонарушениях (далее - КоАП).

В частности, предусмотрен новый порядок рассмотрения административных дел в кассационной инстанции.

Если до принятия данного Закона вступившие в законную силу постановления по административным делам в Верховном Суде могли пересматриваться только по протесту Генерального Прокурора и его заместителей, то теперь и другие лица с соблюдением требований норм КоАП могут самостоятельно обращаться в кассационную инстанцию с ходатайством о внесении представления на пересмотр состоявшегося судебного акта по административному делу.

В связи с этим, представляем ответы на наиболее актуальные вопросы.

1. Кто имеет право на подачу ходатайства о внесении представления о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по административному делу?

Согласно части 4 статьи 851 КоАП наряду с прокурором, имеющим право на принесение кассационного протеста, право подачи ходатайства о внесении представления имеют:

- лицо, привлеченное к административной ответственности;

- потерпевший;

- их законные представители, защитники;

- представители юридических лиц;

- уполномоченные органы (должностные лица), осуществлявшие производство по делу, через свои центральные органы.

Представление, протест вместе с делом направляются для рассмотрения в специализированную судебную коллегию Верховного Суда.

2. Что является основанием к пересмотру в кассационном порядке постановлений по административным делам?

В соответствии с частью 5 статьи 851 КоАП исключительными основаниями для пересмотра являются случаи, когда:

1) исполнение принятого постановления может привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей либо для экономики и безопасности Республики Казахстан;

2) принятое постановление нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы;

3) принятое постановление нарушает единообразие в толковании и применении судами, уполномоченными органами (должностными лицами) норм права.

Исходя из смысла данной нормы в ходатайстве в обязательном порядке должно быть указание:

- к каким тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей, экономики и безопасности республики может привести исполнение постановления;

- какие права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы нарушает постановление суда;

- каким образом принятое постановление нарушает единообразие в толковании и применении судами, уполномоченными органами (должностными лицами) норм права.

При отсутствии и неуказании данных оснований в ходатайстве, а также указанных в части 8 статьи 848 КоАП других сведений (наименование должностного лица, которому адресуется ходатайство; лица, подающего ходатайство; его места жительства или места нахождения и процессуального положения по делу; указание на суды, рассматривавшие дело в первой, апелляционной инстанциях, и содержание принятых ими решений; судебный акт, на который подается ходатайство), ходатайство возвращается лицу, его подавшему, без рассмотрения.

При устранении недостатков лицо вправе вновь обратиться в Верховный Суд.

3. В какой срок могут быть поданы ходатайства о внесении представления о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по административному делу?

Ходатайство о внесении представления в сторону, ухудшающую положение лица, привлеченного к административной ответственности, либо лица, в отношении которого административное производство прекращено, может быть подано в течение года со дня вступления в законную силу постановления суда.

В сторону, улучшающую положение лица, сроки не установлены.

4. В какой срок рассматриваются ходатайства о внесении представления о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по административному делу?

Согласно части 7 статьи 848 КоАП в случае истребования дела ходатайство о внесении представления подлежит рассмотрению в течение тридцати рабочих дней со дня поступления дела.

5. Кем может быть подписано ходатайство о внесении представления по административным делам?

В соответствии с частью 9 статьи 848 КоАП ходатайство должно быть подписано лицами, указанными в пункте 1 настоящих разъяснений.

К ходатайству, поданному представителем, должны быть приложены доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя.

7. В какой форме может быть подано ходатайство о внесении представления по административным делам?

Ходатайство о внесении представления или принесении протеста подается в письменном виде либо в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью.

В соответствии с частью 11 статьи 848 КоАП лицо, подавшее ходатайство, вправе отозвать его путем подачи заявления в Верховный Суд до рассмотрения ходатайства.