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Пропавшая в Алматы 18-летняя Арип Назерке найдена мертвой

6 сентября 2017, 13:14

Подробности выясняются.

Пропавшая в Алматы 18-летняя Арип Назерке найдена мертвой, передает Zakon.kz.

Информацию о том, что девушка погибла, распространили в соцсетях.

В ДВД Алматы по данной информации сообщили следующее: "До окончания всех следственных действий и получения результатов экспертиз говорить о завершении розыска преждевременно".



Напомним, что Назерке пропала 10 июля в Алматинской области. Девушка вышла из дома в поселке Туздыбастау Талгарского района и не вернулась. Несмотря на то, что пропала она в области, поисками занималась полиция Алматы, так как ее родные были уверены, что девушка направилась в город. Два месяца велись поиски девушки. Ее мама записала видео-обращение, в котором просила дочь вернуться домой, а если ее кто-то удерживает насильно, просила вернуть без уголовного преследования.


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