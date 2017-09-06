Пропавшая в Алматы 18-летняя Арип Назерке найдена мертвой
6 сентября 2017, 13:14
Подробности выясняются.
Пропавшая в Алматы 18-летняя Арип Назерке найдена мертвой, передает Zakon.kz.
Информацию о том, что девушка погибла, распространили в соцсетях.
В ДВД Алматы по данной информации сообщили следующее: "До окончания всех следственных действий и получения результатов экспертиз говорить о завершении розыска преждевременно".
Напомним, что Назерке пропала 10 июля в Алматинской области. Девушка вышла из дома в поселке Туздыбастау Талгарского района и не вернулась. Несмотря на то, что пропала она в области, поисками занималась полиция Алматы, так как ее родные были уверены, что девушка направилась в город. Два месяца велись поиски девушки. Ее мама записала видео-обращение, в котором просила дочь вернуться домой, а если ее кто-то удерживает насильно, просила вернуть без уголовного преследования.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876505-70d308b02f925170c49197a6944caeb8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...