Две женщины и ребенок, найденные 5 сентября в Уральске, были убиты из ревности
6 сентября 2017, 13:16
На теле каждой жертвы было обнаружено более 18 колото-резаных ран.
По словам заместителя начальника УВД г. Уральск Нурлана Бисенова, подозреваемого задержали 5 сентября в районе поселка Меловые горки, передает "Мой город".
- Мужчина 1993 года рождения водворен в ИВС и дал признательные показания, - заявил Нурлан Бисенов. - Со слов задержанного, убийство он совершил из ревности. Он хотел сожительствовать с мамой убитого ребенка, но та отказалась. Сначала мужчина убил подругу хозяйки, затем ребенка и, дождавшись, когда вторая девушка зайдет в дом, зарезал ее. На теле каждой жертвы было обнаружено более 18 колото-резаных ран. После совершения убийства, которое произошло в период с 2 до 4 часов ночи, он поджог дом, чтобы скрыть следы преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 ч. 2 УК РК "Умышленное убийство двух и более лиц". Подозреваемому грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.
Напомним, 5 сентября в поселке Зачаганск в частном доме по улице Южная были обнаружены тела двух молодых женщин и ребенка.
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