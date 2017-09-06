Назарбаев: Казахстан — ключевой партнер Польши

Казахстан является надежным плацдармом для выхода Польши на рынки Центральной Азии, заявил президент РК Нурсултан Назарбаев , передает , передает Sputnik Казахстан





Назарбаев отметил, что инвестиционный климат Казахстана признан "самым благоприятным" и напомнил о Международном финансовом центре "Астана", который будет работать после окончания выставки ЭКСПО-2017.





"Все почти международные финансовые институты дали согласие работать в этом центре. Мы вас приглашаем. Казахстан — ключевой партнер Польши в регионе, надежный плацдарм для вас, для выхода на рынки Центральной Азии. Учитывая, что мы находимся в Евразийском экономическом союзе, выход на других членов союза, учитывая и Россию и другие страны — наших соседей", — сказал Назарбаев в ходе встречи с польским президентом в Акорде.





Глава Казахстана напомнил о введении безвизового режима между Польшой и РК с 2017 года.





"В узком кругу мы с вами обсудили региональные, глобальные вопросы, интересующие обе стороны, казахско-польское сотрудничество, которое успешно продвигается", — отметил Назарбаев.





По словам президента, за прошедший год в Казахстане появилось десять новых предприятий с участием польского капитала.





"Знаю, что в этом году польская экономика может вырасти на 4%, в Казахстане тоже 4%. Рост позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом. Казахстан и Польша прошли схожие пути трансформации после известных событий. Итогом этого стало возросшее благополучие наших народов, современная экономика, признание на международной арене", — заключил президент.



