В Туркестане сданы в эксплуатацию два образовательных учреждения

В учебном заведении, строительство которой началось в 2016 году предусмотрено 10 учебных классов, спортивный зал, зал заседаний и медицинский пункт.

В микрорайоне «Сауран» города Туркестан сдана в эксплуатацию школа имени Н.Торекулова на 200 мест, построенная по новому типовому образцу. Отметим, что эта школа изначально была построена еще в далеком 1933 году. Приняв участие в данном мероприятии, аким области Ж.Туймебаев поздравил коллектив школы и пожелал успехов всем учащимся, передает пресс-служба акима ЮКО.









В учебном заведении, строительство которой началось в 2016 году предусмотрено 10 учебных классов, спортивный зал, зал заседаний и медицинский пункт. Стоимость проекта составляет 374 млн. тенге.





До сегодняшнего дня, в связи с недостатком мест данная школа использовала в качестве учебных классов для учащихся детский сад «Жұлдызша». Теперь 1179 ученикам созданы все условия для получения полноценного образования.









Наряду с этим, аким области принял участие в торжественной церемонии открытия детского сада «Құлыншақ», расположенного в населенном пункте Кумтиын города Туркестан. Строительство детского сада, начатое в прошлом году было актуальной проблемой для жителей села. В мини-центре населенного пункта Кумтиын с населением 1825 человек воспитывалось 80 детей. Теперь здание детского сада типового образца на 120 мест стало решением проблемы сельчан.









В ходе рабочей поездки в город Туркестан аким Южно-Казахстанской области Ж.Туймебаев ознакомился с деятельностью предприятия «Мұзды тау» по переработке молочной продукции. Производство, занимающееся с 2013 года выпуском 30 видов мороженого, развозит свою продукцию по пяти областям нашей страны. Стоимость проекта - 450 млн. тенге, в год предприятие способно выпускать 900 тонн продукции. Если в 2016 году предприятием произведено продукции на сумму 118,6 млн. тенге, то в текущем году планирует выпустить на рынок продукцию на сумму 140 млн. тенге. Здесь работают 50 человек.









Глава региона положительно оценил деятельность предприятия, которое обеспечивает работой жителей и вносит свой вклад в развитие экономики города. Наряду с этим, аким области поручил акиму города проводить широкую пропаганду мер государственной поддержки, предоставляемых молодым гражданам для занятия предпринимательством.









Фото: Пресс-служба акима ЮКО



