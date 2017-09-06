В Акорде началась встреча Нурсултана Назарбаева с президентом Польши

В Акорде началась встреча Нурсултана Назарбаева и Анджея Дуды, передает Zakon.kz.

По итогам встречи состоится брифинг.

В рамках трехдневного визита ожидается участие глав государств в казахстанско-польском бизнес форуме. Также планируется посещение Национального дня Польши на международной выставке ЭКСПО-2017.

Напомним, 22 августа 2016 года Назарбаев прибыл в Варшаву с государственным визитом. Были обсуждены вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, индустриально-инновационной, межрегиональной и других сферах. По итогам был подписан ряд двухсторонних документов.