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В Акорде началась встреча Нурсултана Назарбаева с президентом Польши

 

В Акорде началась встреча Нурсултана Назарбаева и Анджея Дуды, передает Zakon.kz.

По итогам встречи состоится брифинг.

В рамках трехдневного визита ожидается участие глав государств в казахстанско-польском бизнес форуме. Также планируется посещение Национального дня Польши на международной выставке ЭКСПО-2017.

Напомним, 22 августа 2016 года Назарбаев прибыл в Варшаву с государственным визитом. Были обсуждены вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, индустриально-инновационной, межрегиональной и других сферах. По итогам был подписан ряд двухсторонних документов.

 

6 сентября 2017, 13:01
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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