Чем интересен Казахстан Польше

Председатель агентства аграрных рынков Лукаш Хоубовски из Польши рассказал о том, чем интересен Казахстан для его страны, сообщает МИА «Казинформ».

«Министерство сельского хозяйства определило Казахстан как один из приоритетных рынков, на которых мы хотим присутствовать и сотрудничать (...) Мы не хотим только продвигать польские продукты, мы хотим равномерно развивать наше сотрудничество», - сказал Лукаш Хоубовски, выступая в ходе казахстанско-польского бизнес-форума в Астане.

По его словам, в первую очередь Польшу интересует пищевая промышленность. Также польская сторона заинтересована совместно строить мосты на другие рынки, находясь на Шёлковом пути, инвестировать в сельхозтехнику Казахстана, развивать научный потенциал.

«Польша открыта также для импорта продуктов из Казахстана. В этом контексте Казахстан является стабильным партнёром польского аграрного сектора. Мы уже долгие годы импортируем рыбу, морепродукты, семена, масла. Уже три года импорт сельхозпродукции удерживается на одном уровне, но мы хотели бы, чтобы этот уровень с каждым годом рос», - добавил Л.Хоубовски.

Казахстанская сторона, в свою очередь, также отметила сферы, в которых хотела бы видеть польских предпринимателей.

«Я призываю польских бизнесменов рассмотреть вопрос создания совместных предприятий в сфере производства органической продукции и в сфере переработки сельхозпродукции. Мы не понаслышке знаем, как развита индустрия переработки в Польше», - отметил вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов.