Депутаты высказались о новых учебниках русского языка
6 сентября 2017, 13:27
Содержание учебников по русскому языку бурно обсуждается казахстанской общественностью
Депутаты мажилиса парламента высказались в кулуарах о новых учебниках русского языка для семиклассников, вызывавших немало споров в обществе, сообщает Sputnik Казахстан.
Депутат Депутаты фракции "Народные коммунисты" Ирина Смирнова считает, что "учебник должен быть написан на литературном русском языке".
"Конечно, нужно показать и другие формы языка, но то что предлагает сегодня министерство образования, оно не выдерживает критики. Я против того, чтобы изучалась тема, посвященная, например, бомжам. Это аббревиатура, которая неприемлема в нашей речи. Это отношение к человеку неуважительное, когда эту аббревиатуру используют в изучении жизни человека", — возмутилась депутат.
Сказка "Алиса в стране чудес" в учебнике нареканий у мажилисвумен не вызвала.
"Такая сказка дает возможность понять язык в отрыве от конкретных слов, какие мы знаем. Это тоже самое, что X и Y в математике. Но все остальное, тут действительно вызывает много вопросов, непонимание в обществе. Когда столько вопросов возникает, министерство образование должно задуматься правильно ли они сделали. А может они совершают ошибку, выпуская такие учебники? Теперь эти учебники вынуждены использовать, потому что это единственный основной учебник", — заметила она.
Ирина Смирнова отметила, что учитель имеет право использовать дополнительные источники, но четыре года государственные учебные заведения должны будут пользоваться этим учебникам.
"На него потрачены государственные бюджетные деньги в большом количестве. Потому что цена этого учебника больше трех тысяч тенге. Это очень много для страны", — считает Смирнова.
По мнению депутата от партии "Нұр Отан" Бахтияра Макена, новые казахстанские учебники "переходят на какие-то российские предпочтения" и несут угрозу национальной безопасности.
"Я думаю – это неправильно. Когда эти книги выпускаются, есть специальные комиссии, которые экспертизу проводят, мониторят. Колоссальные деньги тратятся, теперь надо возмещать потраченные деньги. Те люди, которые это допустили должны возмещать. Они тоже должны понимать, что это вопрос даже национальной безопасности. Этот вопрос имеет определенные требования и мы будем поднимать этот вопрос. Я думаю какое-то решение будет", — заключил он.
В новом учебном году учебники с обновленным содержанием получат ученики вторых, пятых и седьмых классов. В учебнике для пятого класса есть темы "Сетевой этикет", "Транспорт мечты", "Реклама автомобиля", где содержатся фразы "пиарить подкаст через соцсети", "лайкать в соцсетях", "эмотиконы". Эти словесные нововведения неприятно удивили родителей уральских школьников.
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