Депутаты высказались о новых учебниках русского языка

Депутаты мажилиса парламента высказались в кулуарах о новых учебниках русского языка для семиклассников, вызывавших немало споров в обществе

Депутат Депутаты фракции "Народные коммунисты" Ирина Смирнова считает, что "учебник должен быть написан на литературном русском языке".

Сказка "Алиса в стране чудес" в учебнике нареканий у мажилисвумен не вызвала.





"Такая сказка дает возможность понять язык в отрыве от конкретных слов, какие мы знаем. Это тоже самое, что X и Y в математике. Но все остальное, тут действительно вызывает много вопросов, непонимание в обществе. Когда столько вопросов возникает, министерство образование должно задуматься правильно ли они сделали. А может они совершают ошибку, выпуская такие учебники? Теперь эти учебники вынуждены использовать, потому что это единственный основной учебник", — заметила она.





Ирина Смирнова отметила, что учитель имеет право использовать дополнительные источники, но четыре года государственные учебные заведения должны будут пользоваться этим учебникам.





"На него потрачены государственные бюджетные деньги в большом количестве. Потому что цена этого учебника больше трех тысяч тенге. Это очень много для страны", — считает Смирнова.



