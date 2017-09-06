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69 младенцев умерли в Атырауской области с начала года

6 сентября 2017, 13:32

По сравнению с прошлым годом рост младенческой смертности в области вырос на 2,6%.

Об этом рассказала руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева, передает "Мой город".

- По сравнению с показателями прошлого года в этом году рост младенческой смертности в нашей области вырос на 2,6%, с начала года умерли 69 младенцев. Также зафиксирован 1 случай материнской смертности, - рассказала Маншук Аймурзиева.

Как сообщил заместитель главного врача областного перинатального центра Аскар Кенжегалиев, одной из главных причин смертности является недоношенность детей, а также поздняя постановка на учет беременной, из-за чего патологии в развитии плода выявляются очень поздно.

- Есть такая категория матерей, которые требуют особого ухода. Это женщины с различными медицинскими показаниями - с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологией легких и почек, различные инфекции. Также младенцы умирают из-за спонтанного начала родов, которые вызваны различными инфекциями в организме роженицы. Заболевания у матерей - главная причина смерти детей, которые не достигают веса в 1,5 кг, - рассказал Аскар Кенжегалиев.

До конца текущего года областное управление здравоохранения разработало план мероприятий по профилактике и недопущению материнской и младенческой смертности. Согласно документу, проводится аттестация первых руководителей в медучреждений, ведется проверка знаний медицинских работников, а также ежедневный мониторинг данных о состоянии беременной женщины и ее будущего ребенка. Также в настоящее время проводится большая работа патронажными медсестрами, которые проводят подворовой обход и выявляют беременных, которые до сих пор не встали на учет к гинекологу.

Камилла Малик
Иллюстративное фото с сайта news-r.ru

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