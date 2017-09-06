Мьянма: новости о рохинджа - нарастающий ком дезинформации

Такие новости направлены на создание роста проблем между различными сообществами" и на продвижение "интересов террористов" - Аун Сан Су Чжи.

Сведения, поступающие в прессу о конфликте с мусульманами-рохинджа в Мьянме, госсоветник этой страны Аун Сан Су Чжи назвала "нарастающим комом дезинформации", передает передает Вести.ru





Она заявила, что такие новости "направлены на создание роста проблем между различными сообществами" и на продвижение "интересов террористов".





Госсоветник Мьянмы и по совместительству глава МИД этой страны предостерегла СМИ от распространения несоответствующей действительности информации, которая может поставить под угрозу отношения Мьянмы с другими странами.





Аун Сан Су Чжи заявила также, что фотографии, представленные турецким властям, "были сделаны где угодно, но не в Мьянме". Согласно последним данным ООН, с начала обострения конфликта почти 126 тысяч представителей народа рохинджа бежали из Мьянмы, из них 80% — женщины и дети.





Ранее сообщалось, что в штате Ракхайн власти Мьянмы проводят операцию против рохинджа, которых считают исламскими боевиками, а бирманские СМИ окрестили их "бенгальскими террористами". В ходе столкновений погибли 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.





Противостояние между рохинджа и бирманцами, исповедующими буддизм, продолжается в Ракхайн долгие годы. Рохинджа считают себя коренным населением территории современного мьянманского штата Ракхайн. Однако историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества.





Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, в связи с чем отказывают им в гражданстве.



