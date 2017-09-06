Особенности подготовки гражданского дела к судебному разбирательству

С 1 января 2016 года введен в действие Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан в новой редакции от 31 октября 2015 года (далее - ГПК). В течение двух прошлых лет ГПК был одним из самых обсуждаемых законопроектов, «популярность» которого вполне объяснима, казахстанское общество заинтересовано в доступности и оперативности судопроизводства по гражданским делам.

Особое внимание в ГПК уделено процессу подготовки дела к судебному разбирательству как обязательной стадии гражданского процесса, имеющей целью обеспечить своевременное и справедливое разрешение споров.

Необходимость проведения обязательной подготовки дела к судебному разбирательству не является новшеством для гражданского процесса в отечественном судопроизводстве, поскольку важность его проведения была закреплена статьей 166 ГПК от 13 июля 1999 года и определена пунктом 1 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года № 21 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству». Особенности подготовки гражданского дела к судебному разбирательству «прослеживаются» в новизне норм, регламентированных главой 16 нового ГПК.

Задачами подготовки гражданского дела к судебному разбирательству, обязательной по каждому делу, являются: 1) уточнение обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела; 2) определение правоотношений сторон и закона, которым суду следует руководствоваться; 3) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и надлежащее извещение их о времени и месте судебного заседания; 4) определение доказательств, которые каждая сторона должна представить в обоснование своих требований или возражений; 5) содействие примирению сторон.

По нашему мнению, стадия подготовки дела к судебному разбирательству оптимизирована и включает два этапа: начальный и заключительный, результатом последнего является проведение предварительного судебного заседания.

Какие действия должен производить судья на начальном этапе подготовки дела к судебному разбирательству?

Судья, после принятия заявления в производство суда и возбуждения гражданского дела, выносит определение о подготовке дела к судебному разбирательству и указывает действия, которые следует произвести.

Статьей 165 ГПК определены необходимые для правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела процессуальные действия, которые в свою очередь не являются исчерпывающими. Так, судья обязывает ответчика представить в установленный судом срок письменный отзыв на заявленные истцом требования с приложением доказательств, обосновывающих доводы. Содержание такого отзыва, его форма, наличие необходимых документов, прилагаемых к отзыву, и срок его представления регламентированы статьей 166 ГПК. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что при наличии закрепления вышеуказанной обязанности за ответчиком, непредставление ответчиком отзыва и доказательств не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам, и в случае, если ответчик или другие лица, участвующие в деле, заявят суду о неполучении документов, приложенных к исковому заявлению, суд обеспечивает ознакомление с ними в суде, а при наличии ходатайства этих лиц о вручении обязывает истца представить копии указанных документов.

Судья разъясняет сторонам правовые последствия несвоевременного представления доказательств в установленный судом срок и неосновательного затягивания процесса, установленные настоящим Кодексом, по ходатайству стороны обязывает граждан и юридических лиц представить доказательства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, разъясняет правовые последствия, установленные частью седьмой статьи 73 настоящего Кодекса.

Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле, суду первой инстанции на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Доказательства могут быть представлены на стадии судебного разбирательства, если невозможность их представления на стадии подготовки дела к судебному разбирательству будет обоснована лицами, их представившими. В случае, предусмотренном частью второй статьи 404 ГПК, доказательства могут быть представлены суду апелляционной инстанции. Данные положения ГПК наглядно демонстрируют соблюдение одного из основных принципов гражданского процесса как состязательность и равноправие сторон.

Правовые последствия несвоевременного представления доказательств в установленный судом срок и неосновательного затягивания процесса установлены частями первой, седьмой - девятой статьи 73 ГПК, так непредставление суду имеющихся у сторон доказательств исключает возможность представления этих доказательств суду апелляционной, кассационной инстанций. В случае неизвещения суда о причинах непредставления истребованного доказательства, а также непредставления доказательства в установленный судом срок по причинам, признанным судом неуважительными, виновные должностные или иные лица, не участвующие в деле, подвергаются административному взысканию в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях по правилам, установленным главой 9 настоящего Кодекса. Наложение административного взыскания не освобождает лицо, владеющее истребуемым судом доказательством, от обязанности его представления суду. В случае злостного неисполнения требования суда указанные лица несут уголовную ответственность. Если сторона удерживает у себя истребуемое судом доказательство и не представляет его по запросу суда в установленный судом срок, предполагается, что содержащиеся в нем сведения направлены против интересов этой стороны и считаются ею признанными.

О внедрении альтернативных способов разрешения споров указано Главой государства на VI съезде судей, поэтому одной из задач гражданского судопроизводства является содействие мирному урегулированию спора. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству не является исключением и на данной стадии в обязанность судьи входит разъяснение сторонам право разрешить спор мировым соглашением, соглашением об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашением об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры либо обратиться за разрешением спора в арбитраж и их правовые последствия. Новеллами ГПК являются два института примирительных процедур - судебная медиация при участии суда и партисипативная процедура, которая проводится при содействии адвокатов обеих сторон. До обращения в суд стороны могут провести партисипативную процедуру и в случае недостижения соглашения обратиться в суд. В таком случае согласно подпункту 15) статьи 165 ГПК суд обязывает стороны представить документы и доказательства, полученные в ходе ее проведения; опрашивает истца по существу заявленных им требований, выясняет у него оспариваемые им факты, возможные со стороны ответчика возражения, предлагает, если это необходимо, представить дополнительные доказательства, разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности.

Необходимо отметить, что примирительные процедуры, регламентированные главой 17 ГПК, не обладают какими либо преимуществами друг перед другом, сторона вправе выбрать самостоятельно способ и вид примирения. При этом в целом, внедрение различных видов примирительных процедур имеют ряд преимуществ, к которым относятся: договорной характер примирения; добровольность; сотрудничество сторон и дальнейшее сохранение отношений; экономия времени и денег; конфиденциальность и др.

На начальном этапе стадии подготовки дела к судебному разбирательству разрешается много вопросов: о назначении экспертиз, о представлении доказательств, об изменении предмета или основания иска, о предъявлении встречного иска и так далее.

Заключительным этапом стадии подготовки дела к судебному разбирательству является проведение предварительного судебного заседания, которая проводится в целях процессуального закрепления распорядительных действий сторон и других лиц, участвующих в деле, совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству, исследования фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой давности. О времени и месте проведения предварительного судебного заседания извещаются стороны и другие лица, участвующие в деле, а также прокурор по делам, обязательность участия по которым установлена ГПК. Неявка кого-либо из вызванных лиц не является препятствием для проведения предварительного судебного заседания.

На данном этапе судья принимает все меры, которые еще требуются для подготовки дела к судебному разбирательству, обсуждает со сторонами обстоятельства дела, задает вопросы, определяет характер спорного правоотношения и обстоятельства, способствующие примирению сторон, устанавливает срок для представления письменного отзыва на исковое заявление, если ответчик его не представил к установленному ранее сроку или представил отзыв не по всем требованиям и основаниям искового заявления. По требованию суда отзыв представляется непосредственно в предварительном судебном заседании. Выполнение всех подготовительных действий до судебного разбирательства является гарантией оперативности рассмотрения дела, как правило, в одном или двух судебных заседаниях без неоднократного отложения.

Нормами статьи 172 ГПК предусмотрено, что суд на данном этапе может вынести судебный акт в случае:

пропуска без уважительных причин срока исковой давности или срока обращения в суд судья принимает решение об отказе в иске без исследования иных фактических обстоятельств по делу. Факт пропуска срока устанавливается на основании ходатайства истца о восстановлении пропущенного срока или ходатайства ответчика о применении срока исковой давности;

принятия судом признания иска в порядке, установленном статьей 171 ГПК, судья принимает решение об удовлетворении иска без исследования обстоятельств по делу;

отсутствия необходимости проведения дополнительных процессуальных действий или исследования доказательств суд выносит решение по существу заявленных требований;

наличия оснований, предусмотренных ГПК, производство по делу в предварительном судебном заседании может быть приостановлено или прекращено, заявление оставлено без рассмотрения.

Вынесение судебного акта на заключительном этапе стадии подготовки дела к судебному разбирательству в предварительном судебном заседании, на наш взгляд, исключит судебную волокиту, стимулирует судей более тщательно проводить подготовку дела, дисциплинирует участников гражданского процесса, повысит оперативность рассмотрения дела в суде.

Несомненно, что для проведения вышеуказанных действий судье в рамках подготовки дела к судебному разбирательству необходим достаточный срок. И очень радует, что законодатель учел предложение судов первой инстанции о продлении срока подготовки дела к судебному разбирательству, общий срок которого составляет 15 рабочих дней со дня принятия искового заявления в производство суда, если иное не установлено ГПК и другими законами. В исключительных случаях по делам особой сложности, кроме дел о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья, а также по случаю потери кормильца и по требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, по истечении срока, предоставленного для подготовки дела к судебному разбирательству, этот срок может быть продлен дополнительно на один месяц по определению судьи.

Наряду с общим сроком в ГПК имеются и специальные сроки - 10 рабочих дней, продление по которым не допускается, а именно по делам, рассматриваемым в порядке глав 29, 30 ГПК и особого производства.

Соблюдение процессуальных сроков рассмотрения дел является одним из основных критериев эффективности правосудия, между тем их несоблюдение может привести к ограничению прав граждан и юридических лиц на реализацию права на судебную защиту, доступа к правосудию.

Поскольку особенности гражданского процесса проведения подготовки дела к судебному разбирательству являются новеллами, на наш взгляд, возникает необходимость в разъяснении этих положений в нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан.

Прошло всего два месяца с момента правоприменения ГПК, однако уже сейчас можно сказать о том, что особенности подготовки дела к судебному разбирательству обеспечивают максимальный доступ к правосудию, усиливают процессуальные гарантии прав участников гражданского судопроизводства в целях защиты и восстановления нарушенных прав, свобод и интересов граждан страны.