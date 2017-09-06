В ЮКО школа для одаренных детей вошла в десятку лучших

В стенах школы обучаются около 400 учеников и преподают 48 учителей с высшим образованием, 2 кандидата физико-математических наук, а также 2 доцента и кандидаты педагогических наук.

В Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области специализированная физико-математическая школа-интернат №5 имени Жамбыла Каппарова по итогам прошлого учебного года вошла в число 10 лучших школ страны, передает пресс-служба акима ЮКО.





Связано это с тем, что 98% выпускников, окончивших данное учебное заведение, показали высокие результаты при сдаче Единого национального тестирования, став обладателями государственных грантов. Большая честь войти в десятку лучших школ страны, для образовательного учреждения, который функционирует на протяжении 10 лет.









Отметим, что в стенах школы обучаются около 400 учеников и преподают 48 учителей с высшим образованием, 2 кандидата физико-математических наук, а также 2 доцента и кандидаты педагогических наук.





По словам директора школы Жанабая Ахметова, 20 учителей прошли курсы повышения квалификации. Обновлены все учебные материалы. Специальные мультимедийные кабинеты физики, математики, химии, биологии, информатики оборудованы по современным стандартам.





В трехэтажном здании насчитывается 29 учебных кабинетов, 2 мультимедийных класса, предметные кабинеты, лаборатории, тренажерный зал, библиотека, 7 интерактивных устройств, а также 15 классных комнат. Кроме того, имеется общежитие для 300 мест, с трехразовым горячим питанием.













Учебное заведение, для которого новый учебный год начался с хороших новостей ставит цель - оставаться всегда на высоте.





Сейчас в области ведется огромная работа по выявлению и дальнейшему обучению одаренных детей. Для этого контингента в Южном Казахстане созданы 17 специализированных школ-интернатов.





По результатам ЕНТ, а также победам в соревнованиях разного уровня – от областного до международного – хорошо зарекомендовали себя воспитанники школ «Дарын», а также казахско-турецких лицеев.





Гордостью ЮКО стал учебно-оздоровительный центр «Тау самалы», куда попадают дети, особо отличившиеся в учебе и общественной деятельности.





Счастливому и здоровому детству служит система загородных лагерей, которых в области насчитывается четырнадцать.



