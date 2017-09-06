Какау вернулся в сборную Казахстана

6 сентября 2017, 14:10

Помогать Какау будут его ассистенты по алматинскому «Кайрату» Марио Раулино и Рабер Клеймар.

Бразильский специалист Рикардо Камара Собрал вновь вернулся на должность главного тренера сборной Казахстана, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

45-летний бразильский специалист Рикардо Камара Собрал, известный как Какау, с 2013 по 2016 годы возглавлял сборную Казахстана. При нем наша команда сыграла 39 матчей – 25 побед, 8 ничьих и 6 поражений. Разница мячей 137-69.

Помогать Какау будут его ассистенты по алматинскому «Кайрату» Марио Раулино и Рабер Клеймар.

Фото kazfootball.kz

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