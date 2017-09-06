Какау вернулся в сборную Казахстана

Помогать Какау будут его ассистенты по алматинскому «Кайрату» Марио Раулино и Рабер Клеймар.

Бразильский специалист Рикардо Камара Собрал вновь вернулся на должность главного тренера сборной Казахстана, сообщает корреспондент KazFootball.kz





45-летний бразильский специалист Рикардо Камара Собрал, известный как Какау, с 2013 по 2016 годы возглавлял сборную Казахстана. При нем наша команда сыграла 39 матчей – 25 побед, 8 ничьих и 6 поражений. Разница мячей 137-69.





Помогать Какау будут его ассистенты по алматинскому «Кайрату» Марио Раулино и Рабер Клеймар.



