Какау вернулся в сборную Казахстана
6 сентября 2017, 14:10
Помогать Какау будут его ассистенты по алматинскому «Кайрату» Марио Раулино и Рабер Клеймар.
Бразильский специалист Рикардо Камара Собрал вновь вернулся на должность главного тренера сборной Казахстана, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
45-летний бразильский специалист Рикардо Камара Собрал, известный как Какау, с 2013 по 2016 годы возглавлял сборную Казахстана. При нем наша команда сыграла 39 матчей – 25 побед, 8 ничьих и 6 поражений. Разница мячей 137-69.
Помогать Какау будут его ассистенты по алматинскому «Кайрату» Марио Раулино и Рабер Клеймар.
Фото kazfootball.kz
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