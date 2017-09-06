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Назарбаев предложил Польше ввести безвизовый режим для казахстанцев

6 сентября 2017, 14:12

28 мая было открыто прямое авиасообщения между Астаной и Варшавой.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подвел итоги встречи с польским коллегой Анджеем Дудой, прибывшим в Астану с государственным визитом, сообщает МИА «Казинформ».

«Мы готовы помогать друг другу также в формировании современной транспортной инфраструктуры для ускоренной доставки грузов из Азии в Европу и наоборот. Долгожданным событием стало открытие 28 мая прямого авиасообщения между Астаной и Варшавой и то, что мы убрали визовый режим между нашими странами, этого же мы просим у польской стороны», - отметил Нурсултан Назарбаев во время заявления для прессы по итогам переговоров в Акорде.

Глава государства напомнил, что во время переговоров большое внимание уделено вопросам образования и науки.

«Более 700 молодых казахстанцев обучаются в Польше», - подчеркнул Президент.

«Также приветствуем развитие научно-образовательного, культурно-гуманитарного уровня и не забываем о созидании нашего партнерства. Особая роль лежит на 32 тысячах поляков, которые живут в Казахстане. Это наши граждане», - добавил Глава государства.

Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что визит Президента Анджея Дуды придаст новый импульс казахстанско-польским отношениям и будет служить на благо двух народов.

Фото: napolshu.com

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