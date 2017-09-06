Казахстан ведет работу по вхождению в Евроюст

Казахстан планирует войти в европейскую базу данных правовой статистики и специальных учетов Евроюст, работа в этом направлении. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на пленарном заседании мажилиса, сообщает Zakon.kz.

«В настоящее время мы налаживаем контакты с Евроюстом. Это банк информационных данным по всей нужной нам информации, это как аналог нашего комитета по правовой статистике и специальным учетам. Мы пока стремимся туда попасть», - сказал М.Ахметжанов.

По его словам, уже заключены последовательные договоры с 11 государствами Европы, это дает надежду стать участниками европейского банка данных.

Заместитель генпрокурора также сообщил, что Казахстан является соучредителем Главного информационно-аналитического центра МВД России (ГИАЦ), в который входят страны СНГ, обмениваются информацией по всем правовым вопросам, в том числе по уголовным, семейным, гражданским и другим.

Кроме того, есть совместная база ШОС по экстремизму и терроризму, где также идет регулярный обмен информацией.

«И есть у нас с 56 странами двусторонние договоры, здесь они более конкретизированы учетом национального законодательства о выдаче, соблюдения прав граждан. С этими странами тоже идет обмен информацией», - отметил замгенпрокурора.