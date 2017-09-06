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Мишель Обама перевоплотилась в Бейонсе

6 сентября 2017, 14:20

Друзья, знакомые и родственники певицы поздравили ее с днем рождения.

Экс-первая леди США Мишель Обама совместно с теннисисткой Серена Уильямс, певицей Келли Роуленд и Мишель Уильямс поздравили певицу Бейонсе с 36-летием, передает Zakon.kz.

В фотосессии также приняли участие друзья, знакомые и родственники певицы. Каждая из участниц перевоплотилась, приняв облик Бейонсе из клипа на ее песню Formation. Они сфотографировались в черной широкополой шляпе и заплетенными в две косы волосами.

Открытку опубликовали на официальной странице певицы 4 сентября. "С днем рождения, Бейонсе, от семьи и друзей", - говорится в подписи. Также в описании присутствовала просьба оказать финансовую помощь пострадавшим от урагана в Хьюстоне.



Дружба между Мишель Обамой и Бейонсе длится уже несколько лет. Известно, что "королева шоу-бизнеса" выступала на инаугурационном балу экс-президента в 2009 году. Помимо этого она исполнила гимн США на его инаугурации в 2013 году.

Фото: beyonce.com.

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