Мишель Обама перевоплотилась в Бейонсе

Экс-первая леди США Мишель Обама совместно с теннисисткой Серена Уильямс, певицей Келли Роуленд и Мишель Уильямс поздравили певицу Бейонсе с 36-летием, передает передает Zakon.kz





В фотосессии также приняли участие друзья, знакомые и родственники певицы. Каждая из участниц перевоплотилась, приняв облик Бейонсе из клипа на ее песню Formation. Они сфотографировались в черной широкополой шляпе и заплетенными в две косы волосами.





Открытку опубликовали на официальной странице певицы 4 сентября. "С днем рождения, Бейонсе, от семьи и друзей", - говорится в подписи. Также в описании присутствовала просьба оказать финансовую помощь пострадавшим от урагана в Хьюстоне.





Beyoncé's family & friends incl. Blue Ivy, Ms. Tina, Michelle Obama & Serena Williams paid tribute to #Formation in honor of her birthday. pic.twitter.com/hUfQWLsAxx — BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) 4 сентября 2017 г.









Дружба между Мишель Обамой и Бейонсе длится уже несколько лет. Известно, что "королева шоу-бизнеса" выступала на инаугурационном балу экс-президента в 2009 году. Помимо этого она исполнила гимн США на его инаугурации в 2013 году.



