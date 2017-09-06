Мишель Обама перевоплотилась в Бейонсе
6 сентября 2017, 14:20
Друзья, знакомые и родственники певицы поздравили ее с днем рождения.
Экс-первая леди США Мишель Обама совместно с теннисисткой Серена Уильямс, певицей Келли Роуленд и Мишель Уильямс поздравили певицу Бейонсе с 36-летием, передает Zakon.kz.
В фотосессии также приняли участие друзья, знакомые и родственники певицы. Каждая из участниц перевоплотилась, приняв облик Бейонсе из клипа на ее песню Formation. Они сфотографировались в черной широкополой шляпе и заплетенными в две косы волосами.
Открытку опубликовали на официальной странице певицы 4 сентября. "С днем рождения, Бейонсе, от семьи и друзей", - говорится в подписи. Также в описании присутствовала просьба оказать финансовую помощь пострадавшим от урагана в Хьюстоне.
Beyoncé's family & friends incl. Blue Ivy, Ms. Tina, Michelle Obama & Serena Williams paid tribute to #Formation in honor of her birthday. pic.twitter.com/hUfQWLsAxx— BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) 4 сентября 2017 г.
Дружба между Мишель Обамой и Бейонсе длится уже несколько лет. Известно, что "королева шоу-бизнеса" выступала на инаугурационном балу экс-президента в 2009 году. Помимо этого она исполнила гимн США на его инаугурации в 2013 году.
Фото: beyonce.com.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876522-a34812d40e1f4c816850307f10e5f4e6
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...