Мишель Обама перевоплотилась в Бейонсе

В фотосессии также приняли участие друзья, знакомые и родственники певицы. Каждая из участниц перевоплотилась, приняв облик Бейонсе из клипа на ее песню Formation. Они сфотографировались в черной широкополой шляпе и заплетенными в две косы волосами.

Открытку опубликовали на официальной странице певицы 4 сентября. "С днем рождения, Бейонсе, от семьи и друзей", - говорится в подписи. Также в описании присутствовала просьба оказать финансовую помощь пострадавшим от урагана в Хьюстоне.

