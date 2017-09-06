Аким и учитель погибли во время степного пожара в Актюбинской области
6 сентября 2017, 14:27
По данному факту назначены экспертизы.
Два человека погибли в результате пожара в Актюбинской области, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДВД региона, пожар произошел 4 сентября текущего года в 18 км от пос. Сулукуль Айтекебийского района. В ходе тушения степного пожара не смогли выбраться из огня 3 человека.
"В ходе ликвидации пожара было обнаружено тело 41-летнего акима села, скончавшегося от полученных ожогов на месте происшествия. Также в центральную больницу Айтекебийского района с различными ожогами были доставлены двое жителей района. Один из них - 39-летний школьный учитель, скончался в ЦРБ", - сообщили в полиции.
Сейчас по данному факту назначены экспертизы. Начато досудебное расследование по ст 292 ч 2 УК РК - Нарушение требований пожарной безопасности.
Фото: Рен ТВ
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