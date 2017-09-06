В двух областях страны началась борьба со степными и лесными пожарами
6 сентября 2017, 14:30
В Акмолинской области удалось предотвратить крупный лесной пожар.
В трех районах Алматинской области и одном районе Акмолинской области в последние дни произошли степные пожары, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
3 сентября в 18.33 час. в Каратальском сельском округе Ескельдинского района Алматинской области, в ущелье «Чажа», в горах загорелась сухая трава на предварительной площади 200 га. и 100 кв.м лесного массива. Все силы и средства Службы пожаротушения были брошены на борьбу с огнем. В ликвидации пожара всего были задействованы 85 человек и 13 единиц техники: сотрудники ГУ «СП и АСР» ДЧС, Талдыкорганского лесного хозяйства, РГКП «Казавиалесоохрана», добровольные противопожарные формирования сельского округа. Для десантирования был использован вертолет Еврокоптер ЕС-145, для тушения пожара был привлечен вертолет «Казавиаспас» К-32 ВСУ. 5 сентября пожар был локализован, 6 сентября в 10.30 час. ликвидирован.
Днем позже, 4 сентября в 12.50 часс. в Каргалинском сельском округе Жамбылского района на участке «Майбулак» также произошло загорание сухой травы на площади 40 га. 5 сентября в 17.10 час. пожар был потушен.
В этот же день в 16.37 час. в Алгабасском сельском округе Райымбекского района на участке «Акшолак», в горной местности, загорелась сухая трава. На 23.00 час. 5 сентября предварительная площадь пожара составляла 2000 га. В ликвидации задействованы 187 человек: сотрудники ГУ «СП и АСР» ДЧС, ГНПП «Колсай Колдеры», Шелекского лесхоза, добровольные противопожарные формирования сельского округа и 24 единицы техники. 6 сентября в 11.50 час. пожар локализовали.
Похожая ситуация складывается и в Акмолинской области, где установилась сухая жаркая погода. В связи с чем, гарнизон Департамента по ЧС Акмолинской области и работники лесных хозяйств перешли на усиленный вариант несения службы. Ежедневно подразделения указанных служб осуществляют до 5–10 выездов на загорания сухой травы и мусора. Долгожданные дожди и грозы, которые должны были перейти на смену жаркой погоде преподнесли неожиданные сюрпризы.
5 сентября из-за сформировавшихся грозовых разрядов в Аккольском районе возникли неоднократные очаги возгораний.
Наиболее сложная обстановка сложилась в Кузганском лесничестве ГУ ЛХ «Кенесское», где очаг пожара возник в чаще лесного массива. Сигнал о возгорании травостоя в районе с. Кирово, с переходом на лесной массив поступил в 16 час. 35 мин. на пульт Управления единой дежурно-диспетчерской службы. Из-за сильного ветра, огонь, пожирая траву, кустарники и лесонасаждения набирая силу по кромкам деревьев перешел в верховой. Осуществлявшие тушение на месте работники лесной охраны, не справляясь собственными силами, запросили помощь Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.
В связи со сложившейся сложной обстановкой, на место пожара прибыл начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Алексей Советов, для осуществления руководства тушением пожара.
Из-за сильного ветра обстановка усложнялась постоянно возникающими верховыми пожарами и угрозой распространения огня на большие площади за короткое время. В связи с чем, была применена тактика «пожертвования» небольшими лесными околками и спасения крупных лесных массивов. В результате чего, удалось нарастить силы и средства на решающем направлении в районе лесного перешейка, соединяющего небольшие участки лесных массивов с лесным массивом, насчитывающим десятки тысяч гектар добротного качественного леса.
Действия на месте пожара были приравнены к боевым. Пожарные государственной противопожарной службы, добровольные противопожарные формирования и работники лесной охраны действовали профессионально, слаженно и оперативно наступая на огонь по всем фронтам. С целью недопущения распространения огня на большие площади вокруг очага пожара были сделаны разрывы и организованы минерализованные полосы. На пути огненной стихии со всех сторон организованы заслоны для своевременного тушения верхового пожара и разлетающихся горящих шишек. Принятыми мерами бушующую огненную стихию удалось захватить в кольцо и остановить.
Предварительная площадь загорания территории покрытой лесом составила 40 га. Пожар локализован в 2.50 час. 6 сентября, и в настоящее время ведутся работы по проливке очагов пожара внутри хвойного массива. Благодаря своевременно предпринятым мерам удалось сохранить крупные лесные массивы.
Департамент по ЧС Акмолинской области призывает население области в сложившихся погодных условиях соблюдать правила пожарной безопасности, не использовать открытые источники огня вблизи лесов и населенных пунктов. Всю технику задействованную на уборке урожая обеспечить исправными искрогасителями. Ограничить посещение лесов. Жителям частного сектора, а также руководителям объектов малого и среднего бизнеса, объектов с массовым пребыванием людей – обеспечить соответствующий уровень пожарной безопасности.
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