В двух областях страны началась борьба со степными и лесными пожарами

В трех районах Алматинской области и одном районе Акмолинской области в последние дни произошли степные пожары, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.





3 сентября в 18.33 час. в Каратальском сельском округе Ескельдинского района Алматинской области, в ущелье «Чажа», в горах загорелась сухая трава на предварительной площади 200 га. и 100 кв.м лесного массива. Все силы и средства Службы пожаротушения были брошены на борьбу с огнем. В ликвидации пожара всего были задействованы 85 человек и 13 единиц техники: сотрудники ГУ «СП и АСР» ДЧС, Талдыкорганского лесного хозяйства, РГКП «Казавиалесоохрана», добровольные противопожарные формирования сельского округа. Для десантирования был использован вертолет Еврокоптер ЕС-145, для тушения пожара был привлечен вертолет «Казавиаспас» К-32 ВСУ. 5 сентября пожар был локализован, 6 сентября в 10.30 час. ликвидирован.









Днем позже, 4 сентября в 12.50 часс. в Каргалинском сельском округе Жамбылского района на участке «Майбулак» также произошло загорание сухой травы на площади 40 га. 5 сентября в 17.10 час. пожар был потушен.









В этот же день в 16.37 час. в Алгабасском сельском округе Райымбекского района на участке «Акшолак», в горной местности, загорелась сухая трава. На 23.00 час. 5 сентября предварительная площадь пожара составляла 2000 га. В ликвидации задействованы 187 человек: сотрудники ГУ «СП и АСР» ДЧС, ГНПП «Колсай Колдеры», Шелекского лесхоза, добровольные противопожарные формирования сельского округа и 24 единицы техники. 6 сентября в 11.50 час. пожар локализовали.



