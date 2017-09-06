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Toyota Camry получил «прощальную» версию Commemorative Edition

6 сентября 2017, 14:32

Завод японского бренда Toyota в Австралии выпустил партию особых седанов Camry предыдущего поколения в лимитированной модификации Commemorative Edition.

Как сообщалось ранее, производственная площадка японской компании Toyota в Австралии прекратит свою деятельность в октябре 2017 года. Автомобили бренда, как и многих других марок, будут поставляться в Австралию с других регионов планеты.

Стоит напомнить, что в последнее время австралийский завод Toyota выпускал седаны Camry и Aurion. По существу, первая модель является аналогом автомобиля американской спецификации, вторая же «близнец» российской дореформенной модели прежнего поколения.



Специальное «прощальное» издание Toyota Camry Commemorative Edition основано на модели в комплектации Atara SL. Тираж эксклюзивного автомобиля ограничат 54 единицами. Количество особых автомобилей аналогично тому времени, какое просуществовал завод Toyota в Австралии, основанный в 1963 году.



В компании отметили, что один из седанов Toyota Camry Commemorative Edition будет передан в музей местного подразделения японского автогиганта. Кузов особой модели окрашен в серебристый оттенок. При этом крыша авто выкрашена в чёрный цвет. На кузове имеются специальные отличительные логотипы.



«Прощальный» седан Toyota Camry Commemorative Edition – это гибридная версия популярной модели. Автомобиль оснащён двигателем 2.5, электромотором и вариатором. На рынке Австралии за особый седан будут просить не менее 41 150 долларов


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