Назарбаев: Казахстан — ключевой партнер Польши

Казахстан является надежным плацдармом для выхода Польши на рынки Центральной Азии, заявил президент РК Нурсултан Назарбаев, передает Sputnik Казахстан.

Назарбаев отметил, что инвестиционный климат Казахстана признан «самым благоприятным» и напомнил о Международном финансовом центре «Астана», который будет работать после окончания выставки ЭКСПО-2017.

«Все почти международные финансовые институты дали согласие работать в этом центре. Мы вас приглашаем. Казахстан — ключевой партнер Польши в регионе, надежный плацдарм для вас, для выхода на рынки Центральной Азии. Учитывая, что мы находимся в Евразийском экономическом союзе, выход на других членов союза, учитывая и Россию и другие страны — наших соседей», — сказал Назарбаев в ходе встречи с польским президентом в Акорде.

Глава Казахстана напомнил о введении безвизового режима между Польшой и РК с 2017 года.

«В узком кругу мы с вами обсудили региональные, глобальные вопросы, интересующие обе стороны, казахско-польское сотрудничество, которое успешно продвигается», — отметил Назарбаев.

По словам президента, за прошедший год в Казахстане появилось десять новых предприятий с участием польского капитала.

«Знаю, что в этом году польская экономика может вырасти на 4%, в Казахстане тоже 4%. Рост позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом. Казахстан и Польша прошли схожие пути трансформации после известных событий. Итогом этого стало возросшее благополучие наших народов, современная экономика, признание на международной арене», — заключил президент.