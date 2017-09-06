Не тот адрес: Школа по ошибке разослала ученикам ссылку на порносайт

В австралийской школе Peninsula Grammar произошел казус. Приглашая своих учеников на благотворительный обед, администрация по ошибке выслала ссылку на порносайт, пишет пишет 9news.com.au





После обнаружения ошибки администрация школы стала удалять письма с электронных ящиков учеников. Также они разослали письма, в котором настоятельно просили не переходить по ссылке.





Директор школы Стюарт Джонсон сообщил, что ошибка произошла из-за одной пропущенной буквы. Он также заявил, что руководство школы осознало свою ошибку и полностью раскаивается.





"Сайты с таким содержанием не входят в рамки ценностей нашей школы", - заявил он.



