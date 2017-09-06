Не тот адрес: Школа по ошибке разослала ученикам ссылку на порносайт
6 сентября 2017, 14:41
Ошибка произошла из-за одной пропущенной буквы.
В австралийской школе Peninsula Grammar произошел казус. Приглашая своих учеников на благотворительный обед, администрация по ошибке выслала ссылку на порносайт, пишет 9news.com.au.
После обнаружения ошибки администрация школы стала удалять письма с электронных ящиков учеников. Также они разослали письма, в котором настоятельно просили не переходить по ссылке.
Директор школы Стюарт Джонсон сообщил, что ошибка произошла из-за одной пропущенной буквы. Он также заявил, что руководство школы осознало свою ошибку и полностью раскаивается.
"Сайты с таким содержанием не входят в рамки ценностей нашей школы", - заявил он.
Фото: flickr.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876529-c4e09173040df56cf552424087b6098a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...