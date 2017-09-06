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Не тот адрес: Школа по ошибке разослала ученикам ссылку на порносайт

6 сентября 2017, 14:41

Ошибка произошла из-за одной пропущенной буквы.

В австралийской школе Peninsula Grammar произошел казус. Приглашая своих учеников на благотворительный обед, администрация по ошибке выслала ссылку на порносайт, пишет 9news.com.au.

После обнаружения ошибки администрация школы стала удалять письма с электронных ящиков учеников. Также они разослали письма, в котором настоятельно просили не переходить по ссылке.

Директор школы Стюарт Джонсон сообщил, что ошибка произошла из-за одной пропущенной буквы. Он также заявил, что руководство школы осознало свою ошибку и полностью раскаивается.

"Сайты с таким содержанием не входят в рамки ценностей нашей школы", - заявил он.

Фото: flickr.

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