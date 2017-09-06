Канат Ислам получил благословение перед боем с Куком

Казахстанский профессиональный боксер Канат Ислам получил благословение от своего поклонника во время пресс-конференции в Астане. Аксакал подошел к спортсмену и пожелал удачи в предстоящем бою с канадцем Брэндоном Куком, пишет Sputnik





Промоутер канадского боксера Тайлер Бакстон отметил, что его подопечный нацелен на победу и готов биться на ринге "с кем угодно, где угодно".





"Хотел бы сказать спасибо городу Астана. Поражен, тут все очень красиво. Я работаю с Брэндоном Куком с первого боя. Когда мы получили предложение из Казахстана, он изъявил желание и сказал, что будет драться. Возможно, мы отсюда уедем еще с большим количеством фанатов", — сказал Тайлер Бакстон.





Казахстанец Канат Ислам заявил, что находится в отличной форме и готов одолеть своего соперника.





"Я очень рад, что в столице проходит такое событие. Это мой второй бой в Казахстане. Это все благодаря нашей Независимости. Наша цель – подарить победу казахскому народу. Мы долгие месяцы тренировались. Готов не только к этому бою, но и ко всем предстоящим", — сказал Канат Ислам.





На счету 31-летнего канадского боксера — 18 проведенных поединков на профессиональном ринге. Во всех Кук одержал победы, причем 11 из них завершил досрочно.





Казахстанский профи-боксер Канат Ислам является бронзовым призером Олимпиады-2008, и обладателем титулов чемпиона по версиям WBA Inter-Continental (2017 — н.в.), WBO NABO (2017 — н.в.), WBO Inter-Continental (2016 — 2017), WBA Fedelatin (2013 — 2017) и WBA Fedecaribe (2012-2013) в 1-й средней весовой категории.





Вечер бокса пройдет 9 сентября в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. В главном поединке вечера соперники будут отстаивать титулы чемпиона мира по версиям WBA InterContinental и WBO-NABO в первой средней весовой категории, которыми в настоящий момент владеет Канат Ислам.





В частности зрелищность мероприятию добавят еще восемь поединков с участием рейтинговых казахстанских боксеров, таких как Жанкош Тураров, Жанибек Алимханулы, Мейрим Нурсултанов, Руслан Мырсатаев, Али Ахмедов, Айдос Ербосынулы, Димаш Ниязов, Руслан Жанайбаев и другие. Они померятся силами с ведущими боксерами из разных стран.



