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"Заминировавший" торговый центр в Жанаозене мужчина сядет в тюрьму на два года

6 сентября 2017, 14:47

В момент звонка о якобы находившейся в подвале бомбы мужчина был пьян, переживая семейные трудности.

В Жанаозенском городском суде Мангистауской области рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, "заминировавшего" торговый центр в городе. Об этом сообщила пресс-служба Жанаозенского городского суда, передает "Лада".

По материалам дела было установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передал правоохранительным органам ложное сообщение о террористическом акте. Мужчину задержали "по горячим следам".

- Подсудимый С., будучи в состоянии сильного душевного волнения из-за семейных трудностей, а также алкогольного опьянения, позвонил на номер «102» Центра оперативного управления УВД города Жанаозен, и сообщил о якобы заложенной бомбе в подвале торгово-развлекательного центра «Зиба», находящегося в микрорайоне «Самал» города Жанаозен, и указал, что "бомба взорвется через 5-6 минут". В суде он признал свою вину полностью, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Приговором Жанаозенского городского суда подсудимый С. был признан виновным по ст. 273 Уголовного Кодекса Республики Казахстан и приговорен к двум годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Тимур Ниталиев
Фото с сайта lenta.ru

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