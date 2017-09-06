Жителей Мангистау пугает "чупакабра"

В мессенджерах люди пересылают друг другу видео, фото и аудиозаписи о существе, которое убивает скот по ночам.

Жители Мангистау пересылают друг другу в мессенджерах и социальных сетях сообщения о некоем звере «чупакабра», который нападает по ночам на домашний скот. В сообщениях говорится, что в селе Каракудук в Каракиянском районе некое существо убивает домашних животных и пьет их кровь. Рассылаемую в социальных сетях Актау информацию не подтвердили ни в прокуратуре Жанаозена, ни в РОВД Каракиянского района,





Согласно данным сервиса Google-картинки, это изображение появилось в сети несколько лет назад. Оно иллюстрирует сообщения о существе «чупакабра», которое видели в разных регионах Казахстане и России.





- Люди повсюду говорят, что в аулах не осталось кошек. Это существо пьет их кровь, а затем выбрасывает их тела. Моя соседка рассказала, что утром, примерно в 5 часов, он залез к нам, порвал сетку и всех курят убил. Она услышала и начала светить фонарем, он сбежал. Убил всех курят, благо успели спасти баранов. Аксакалы ходили в акимат, попросили солдат. Ребята на машине пытались догнать. У одного нога сломалась, он потом умер, остальные сбежали, - сообщения такого содержания вместе с фотографиями и видео сегодня, 6 сентября, активно распространяются в социальных сетях жителями Мангистау.

В других сообщениях говорится, что «чупакабра» нападает на животных возле Жанаозена в селе Каракудук (Каракиянский район).

- Там паника. Говорят есть очевидцы. Ночью солдат направили. Я созванивался с жительницей этого поселка, она подтвердила, - говорится в сообщении.





В РОВД Каракиянского района информацию о «чупакабре» не подтвердили.

- Сообщений или заявлений к нам не поступало. Никто не просил о помощи. Возможно, это сплетни, - говорят сотрудники ведомства.

В прокуратуре Жанаозена также впервые слышат о неизвестном существе.

- У нас все спокойно, никаких волнений нет, - сказал Омар Сутбаев, прокурор Жанаозена.







