Ferrari показал «благотворительный» родстер
6 сентября 2017, 15:01
LaFerrari Aperta будет не единственным лотом на торгах – автопроизводитель обещает устроить самый значимый аукцион в истории, посвященный единственной марке.
Итальянский производитель суперкаров Ferrari показал дополнительный, 210-й экземпляр родстера LaFerrari Aperta. Автомобиль получил красный кузов с «гоночными» белыми полосами. Салон отделали черной алькантарой и карбоном с красными кожаными вставками на креслах и красной прострочкой.
В эту субботу, 9 сентября, родстер продадут на благотворительном аукционе Leggenda e Passione, организованном совместно с домом RM Sotheby’s на принадлежащем Ferrari треке Фьорано. Вырученные средства будут переданы Save the Children – международной организации, защищающей права детей. В прошлом году Ferrari точно так же продал дополнительный экземпляр купе LaFerrari. Покупатель заплатил за машину 7 миллионов долларов – в пять раз больше номинальной цены.
LaFerrari Aperta будет не единственным лотом на торгах – автопроизводитель обещает устроить самый значимый аукцион в истории, посвященный единственной марке.
Текст: Александр Орехов
Фото: Ferrari
Via cartimes
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876534-6c03ea028aca9c6e9438827b25bdf0e2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...