Ferrari показал «благотворительный» родстер

В эту субботу, 9 сентября, родстер продадут на благотворительном аукционе Leggenda e Passione, организованном совместно с домом RM Sotheby’s на принадлежащем Ferrari треке Фьорано. Вырученные средства будут переданы Save the Children – международной организации, защищающей права детей. В прошлом году Ferrari точно так же продал дополнительный экземпляр купе LaFerrari. Покупатель заплатил за машину 7 миллионов долларов – в пять раз больше номинальной цены.





LaFerrari Aperta будет не единственным лотом на торгах – автопроизводитель обещает устроить самый значимый аукцион в истории, посвященный единственной марке.