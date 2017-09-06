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Ferrari показал «благотворительный» родстер

6 сентября 2017, 15:01

LaFerrari Aperta будет не единственным лотом на торгах – автопроизводитель обещает устроить самый значимый аукцион в истории, посвященный единственной марке.

Итальянский производитель суперкаров Ferrari показал дополнительный, 210-й экземпляр родстера LaFerrari Aperta. Автомобиль получил красный кузов с «гоночными» белыми полосами. Салон отделали черной алькантарой и карбоном с красными кожаными вставками на креслах и красной прострочкой.



В эту субботу, 9 сентября, родстер продадут на благотворительном аукционе Leggenda e Passione, организованном совместно с домом RM Sotheby’s на принадлежащем Ferrari треке Фьорано. Вырученные средства будут переданы Save the Children – международной организации, защищающей права детей. В прошлом году Ferrari точно так же продал дополнительный экземпляр купе LaFerrari. Покупатель заплатил за машину 7 миллионов долларов – в пять раз больше номинальной цены.

LaFerrari Aperta будет не единственным лотом на торгах – автопроизводитель обещает устроить самый значимый аукцион в истории, посвященный единственной марке.

Текст: Александр Орехов
Фото: Ferrari

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