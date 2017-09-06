Депутат: Фонд оказания экстренной помощи казахстанским туристам за рубежом бесполезен

Депутат мажилиса Меруерт Казбекова возмутилась деятельностью фонда, который был создан в 2016 году постановлением правительства. Она отмечает, что с момента создания фонд гарантирования прав граждан в сфере выездного туризма помог казахстанцам всего три раза, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Между тем, как пояснила депутат, согласно правилам, все туроператоры обязаны перечислять в этот фонд 0,5 МРП с каждого туриста. Кроме того, туроператоры и туроператоры-фрахтователи должны предоставлять банковскую гарантию на 5 и 15 тысяч МРП.

«В системе уже работают 62 туроператора из более чем 500 туркомпаний. На счетах фонда аккумулированы более 230 млн тенге. Вместе с тем за время своей работы фонд показал крайне низкую эффективность. Несмотря на то, что в 2016-2017 годах имелось немало случаев нарушения прав казахстанских туристов, «Туристік Қамқор» лишь три раза оказал содействие нашим гражданам. И все сводилось только к обеспечению обратным билетом. (…) Во всех остальных случаях фонд отказывался помогать, ссылаясь на то, что туроператоры не входили в систему фонда и не оплачивали обязательные платежи», — сказала депутат на пленарном заседании мажилиса.

Казбекова подчеркнула, что система гарантирования прав казахстанских туристов по-прежнему не работает.

«В нашем понимании право граждан заключается не только в покупке обратного билета, но и в обеспечении полноценного отдыха, за который они заплатили. С точки зрения здравого смысла «Туристік Қамқор» должен обеспечить казахстанцам отдых и возвращение, а затем уже самостоятельно разбираться с недобросовестными туроператорами. Но, как видим, ни первого, ни второго не запущено. Сотни миллионов тенге, выплачиваемые туркомпаниями и их клиентами, никакого влияния на улучшение ситуации не оказывают, копится на счетах фонда, непонятно, для каких целей. Потому что попытки подчинить рыночные механизмы банальному администрированию всегда будут натыкаться на бюрократизм и некомпетентность», — возмутилась мажилисвумен.

«Нужно остановить практику создания различных небюджетных фондов с обязательными платежами бизнеса и непрозрачной системой расходования. Подобные платежи являются налогом для бизнеса, следовательно, должны проходить через бюджет и контролироваться парламентом. Второе - нужно пересмотреть принцип работы существующих фондов, остановить плату обязательных платежей, ликвидировать их при необходимости, с передачей средств в бюджет. Третье - создать реальный стимул для развития системы страхования рисков в туристической, медицинской и других отраслях. Без этого невозможно повышение качества услуг и ответственности участников», — считает депутат мажилиса от фракции «Ак жол» Казбекова.

Позже в кулуарах мажилисвумен добавила, что проблему таких фондов следует решать через развитие страхового механизма.

«Деятельность их непрозрачна, они финансово неподотчетны парламенту, и мы считаем, что эту проблему следует решать через развитие страхового механизма. Непонятно, куда стекаются деньги. Эти фонды создаются, чтобы сделать большие зарплаты каким-то людям. А проблемы отрасли остаются на плечах государства», — отметила она.

Корпоративный фонд «Туристік Қамқор» - администратор системы гарантирования прав граждан Казахстана в сфере выездного туризма. Его основной задачей является оказание экстренной помощи казахстанским туристам за рубежом, оказавшимся в экстренной ситуации по причине финансовой несостоятельности туроператора.