ОАЭ высоко оценили организацию ЭКСПО-2017

Национальный день ОАЭ, прошедший в рамках ЭКСПО-2017, удивил гостей уроками каллиграфии, пленительными ритмами и загадками Востока. Программа Эмиратов стала одним из ярких моментов в преддверии завершения международной выставки.

Участие ОАЭ в ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» прошло очень успешно, сказал Генеральный директор Национального совета ОАЭ по СМИ, Его превосходительство Мансур Аль Мансури. Он поблагодарил Казахстан за высокий уровень проведения такого значимого мероприятия, гостеприимность и постоянную поддержку, сообщает сообщает Zakon.kz





С начала работы выставки экспозицию Эмиратов посетили более 500 тысяч человек. Свыше 90 процентов, по итогам опроса в павильоне, остались довольны визитом.





Директор Национального совета по СМИ подчеркнул, что «ЭКСПО-2017 позволила привлечь внимание к нашим международным усилиям и достижениям в области возобновляемой энергетики, в том числе проектам и инициативам, которые являются неотъемлемой частью целостной концепции развития, сфокусированной на инвестициях в развитие своего народа».





Национальный день ОАЭ также посетили вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Тимур Токтабаев, посол ОАЭ в Казахстане Мухаммед Ахмед Султан Иса Аль-Джабер, Комиссар павильона ОАЭ Салем Аль-Амри, а также ряд высокопоставленных лиц, включая Посла Саудовской Аравии, Посла Кувейта, Посла Омана, Посла Иордании и Посла Королевства Морокко.





Колоритная и насыщенная программа Национального дня раскрыла всю многогранность и богатство культуры ОАЭ, жемчужины Ближнего Востока. Изюминкой стало шоу в исполнении фольклорной группы Министерства культуры и развития знаний ОАЭ.





Каждый из гостей смог отведать блюда арабской кухни. Желающих защитить себя от неудач ждал мастер-мехенди, который делал на счастье магический рисунок хной.





Гости павильона ОАЭ смогли познакомиться с искусством арабской каллиграфии. Художник Реда Жума (Reda Juma) раскрыл загадки арабского алфавита, состоящего из 28 букв. Из них возможно составить не только слова, но и создать волшебные письменные рисунки и узоры.





Генеральный директор Национального совета по СМИ Посольство ОАЭ в Казахстане за его поддержку и выразил благодарность Дубайскому управлению электроэнергетики и водных ресурсов (DEWA) и компании Масдар за спонсорство павильона в дополнение к другим государственным структурам, таким как Центр Мохаммеда Бин Рашида для инноваций Правительства, Генеральный секретариат Исполнительного совета и фонд «Такатоф».





Вместе с тем в Астане с 4 по 10 сентября проходят «Дни дружбы ОАЭ и Казахстана», которые сопровождаются яркими фольклорными выступлениями на различных площадках столицы, в том числе у монумента «Байтерек», в ТЦ «Хан-Шатыр» и «Мега».





Участие ОАЭ на Астана ЭКСПО – 2017 – это начало отсчета к долгожданному ЭКСПО Дубай-2020. Всемирная выставка впервые пройдет в регионе на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии. Его Превосходительство Аль Мансури подчеркнул, что событие 2020 года является не только источником гордости для всех эмиратов и экспатов в ОАЭ, но и свидетельствует о достижениях и стремлениях страны к созданию более инновационного, динамичного и процветающего будущего.









Об участии ОАЭ на ЭКСПО-2017





Павильон ОАЭ – один из самых крупных на международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» площадью 980 кв. метров. Он разделён на шесть основных зон: «Наш самый ценный ресурс - люди», «Революция энергетических технологий», «Преобразование жизни», «Дорога в будущее», «Вдохновение Шейха Заеда», а также экспериментальная проекционная стена.





Уникальная особенность павильона ОАЭ в том, что он полностью координируется волонтерами из фонда «Такатоф». ЭКСПО-2017 внесло вклад в развитие их навыков, которые пригодятся на выставке в Дубае в 2020 году. Ожидается, что она привлечет порядка 30 000 волонтеров со всего мира.





Национальный совет по СМИ ОАЭ как государственный орган отвечал за организацию работы павильона ОАЭ на ЭКСПО 2017, включая дизайн, строительство, логистику и координацию.





ОАЭ примет в 2020 году Всемирную выставку ЭКСПО в Дубае, которая пройдет с 20 октября 2020 по 10 апреля 2021 года. Ее тема «Соединяя умы, создаем будущее» раскроет потенциал человеческих усилий для достижения прогресса во всем мире. Организаторы ожидают порядка 25 млн посетителей.



