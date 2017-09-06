Депутат предлагает усилить ответственность акиматов за экологию

РГП «Казгидромет» использует устаревшие нормативные документы при мониторинге атмосферного воздуха. Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Артур Платонов в своем запросе на имя Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева на пленарном заседании палаты, передает МИА «Казинформ».

«Атмосферное загрязнение промышленными предприятиями, вредные для здоровья выхлопные автомобильные газы и многое другое в той или иной мере дают высокие показатели онкологической заболеваемости и смертности от патологий сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. В Казахстане ежедневно регистрируется около 100 новых случаев злокачественных новообразований. Растёт количество онкобольных и в городе Алматы, где в сравнении с 2016 годом в 2017 году показатель смертности вырос на 12,9%», - отметил Артур Платонов.

По его словам, значительное число заболеваний раком легких - в Карагандинской области и городе Усть-Каменогорске, в последнем предприятия тяжелой промышленности производят сбросы промышленных отходов, содержащих большое количество фосфора, в сточные воды.

«На горно-металлургических производствах накопилось более 1,5 миллиардов тонн промышленных отходов. Из 476 полигонов, на которых хранятся твердые бытовые отходы, 86 не соответствуют экологическим и санитарным стандартам. В целом, говоря о складирования вредных веществ в масштабе страны, фактически 80 процентов отходов приходится на Восточный Казахстан», - сказал Артур Платонов.

Он отметил, что имеются правовые пробелы в сфере природоохранного законодательства - в части загрязнения атмосферного воздуха, водных ресурсов и водоотведения, отходов производства и потребления, радиационной безопасности, а также касающиеся устаревших нормативных документов. К примеру, государственный мониторинг атмосферного воздуха населенных пунктов осуществляется уполномоченным органом - РГП «Казгидромет», который использует в работе регламентирующий документ, утвержденный еще в 1989 году, почти 30-летней давности. Некоторые требования экологического законодательства к предприятиям невыполнимы с технологической точки зрения, так как отдельные нормативы предельно допустимых концентраций вредных выбросов были приняты еще во времена бывшего Союза. Между тем, все нормы ПДК должны быть научно обоснованы, в том числе и с точки зрения возможности их достижения.

По мнению Артура Платонова, необходимо также рассмотреть усиление ответственности местных исполнительных и представительных органов за состояние окружающей среды и ее сохранение в регионе, за исключением обязанностей по твердым бытовым отходам и утверждения ставок платы за отходы. Это серьезный пробел, так как именно эти органы формируют местный бюджет, и, как правило, при рассмотрении проекта местного бюджета вопросы экологии относят к неприоритетным или вообще не учитывают, считает депутат.