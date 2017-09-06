В частности, изменения затронули понятия, используемые в Правилах.

Также внесены следующие изменения:

Правила дополнены пунктом 3-1 и пунктом 8-1 следующего содержания:

«3-1. Положение настоящих Правил, применяющиеся к иностранным работникам, применяются также к иностранцам и лицам без гражданства, привлекаемым для работы в Республике Казахстан в рамках внутрикорпоративного перевода или в соответствии с пунктом 31 настоящих Правил.»;

«8-1. Положение настоящих Правил, применяющиеся к работодателям, применяются также к юридическим лицам, филиалам, представительствам иностранного юридического лица, зарегистрированным на территории Республики Казахстан, привлекающим иностранную рабочую силу в рамках внутрикорпоративного перевода или в соответствии с пунктом 31 настоящих Правил.»;

Пункт 19 изложен в следующей редакции:

«19. Работодатель со дня получения уведомления о выдаче разрешения через информационную систему «Государственная база данных «Е-лицензирование» либо в бумажном виде представляет местному исполнительному органу в течение десяти рабочих дней копии документов, подтверждающие внесение сбора за выдачу разрешения.

При непредставлении работодателем документов, подтверждающих внесение сбора в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления в местный исполнительный орган, решение местного исполнительного органа о выдаче разрешения, а также действие разрешения прекращаются в соответствии с подпунктом 5) пункта 33 настоящих Правил.»;

Пункт 22 изложен в следующей редакции:

«22. Переоформление ранее выданного разрешения на другого иностранного работника допускается при неприбытии иностранного работника, на которого было выдано разрешение, к месту работы или расторжения с ним трудового договора до окончания срока действия разрешения на привлечение иностранной рабочей силы с присвоением нового номера при соответствии его квалификационным требованиям утвержденным в порядке предусмотренным подпунктом 16-1) статьи 16 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, установленным для этой профессии на срок, оставшийся до истечения срока действия первоначально выданного разрешения, в порядке, установленном настоящими Правилами.

При этом, работодатель направляет в местный исполнительный орган документы на иностранного работника, на которого переоформляется разрешение, предусмотренные настоящими Правилами. Первоначально выданное разрешение подлежит прекращению в соответствии с подпунктом 6) пункта 33 настоящих Правил.»;

Пункт 33 изложен в следующей редакции:

«33. Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы прекращает свое действие в следующих случаях:

1) истечения срока, на который оно выдано;

2) отзыва разрешения;

3) прекращения деятельности физического лица - работодателя, ликвидации юридического лица - работодателя;

4) добровольного возврата разрешения работодателем в местный исполнительный орган;

5) в случае не внесения копий документов, подтверждающие уплату сбора за выдачу и продление разрешения;

6) переоформления разрешения на другого иностранного работника.

Местный исполнительный орган в течении трех рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия разрешения предусмотренных подпунктами 2), 3), 4) и 6) настоящего пункта направляет информацию в территориальный орган Министерства внутренних дел Республики Казахстан (далее - МВД РК) области, города Астана и Алматы о прекращении действия разрешения.»;

Пункт 38 изложен в следующей редакции:

«38. Разрешение в рамках внутрикорпоративного перевода выдается при условии наличия у руководителя, менеджера и специалиста не менее одного года опыта работы в юридическом лице, учрежденном на территории страны-члена Всемирной торговой организации, находящемся и действующем за пределами территории Республики Казахстан и их соответствия требованиям предусмотренным подпунктами 2), 8), 10) пункта 2 настоящих Правил, подтвержденное письмом от юридического лица, из которого осуществляется внутрикорпоративный перевод работника о его квалификации и профессиональном опыте, а также письмом от принимающей стороны, подтверждающим, что работник обладает необходимой квалификацией и профессиональным опытом работы.»

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.