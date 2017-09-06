Почему Серика Ахметова выпустят из тюрьмы

Экс-премьер-министру Серику Ахметову неотбытая часть наказания заменена на ограничение свободы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службe Карагандинского областного суда.

«Абайским районным судом Карагандинской области удовлетворено ходатайство осужденного Серика Ахметова о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы», - говорится в сообщении.

Согласно статьи 73 Уголовного кодекса Республики Казахстан (новая редакция), осужденному после фактического отбытия не менее одной трети срока наказания, в случае полного возмещения им ущерба, причиненного преступлением, оставшаяся неотбытая часть наказания может быть заменена судом более мягким видом наказания.

При вынесении решения суд также учел позицию прокурора и администрации уголовно-исполнительного органа. За время содержания в местах лишения свободы С.Ахметов зарекомендовал себя положительно примерным поведением. Он исполнял все правила внутреннего распорядка, активно участвовал в общественной жизни колонии, имеет ряд поощрений. Кроме того, С.Ахметовым возмещен государству причиненный преступлением материальный ущерб.

Учитывая изложенное, суд постановил заменить неотбытую часть наказания более мягким видом наказания в виде ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Постановление суда вступает в законную силу с 21 сентября 2017 года.