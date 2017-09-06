Алматинская область налаживает сотрудничество с голландскими компаниями

Вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства с упором на тепличную отрасль обсуждались сегодня на встрече заместителя акима области Серикжана Бескемпирова с представителями голландской делегации. Встреча состоялась в рамках торговой миссии голландских компаний, организованной Посольством Королевства Нидерландов в Республике Казахстан при поддержке акимата Алматинской области, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.





Поприветствовав делегацию, С.Бескемпиров остановился на вопросах текущего развития и приоритетах области в сфере сельского хозяйства.





- Алматинская область является аграрно-индустриальным регионом. 17% сельхозпродукции республики производит наша область. У нас имеется 8 млн. га сельхозугодий, из них посевная площадь сельхозкультур составляет 950 га. Это и зерновые, и плодоягодные культуры, сахарная свекла, соя, овощи и многое другое. В общем полный спектр. С этого года начали развивать ореховое садоводство, планируем засадить ореховыми деревьями более 2 тыс. га. Работы в этом направлении уже ведутся. Что касается тепличного хозяйства, то оно занимает 80 га. До конца года будет введено еще 38 га теплиц. В основном выращиваем в теплицах огурцы, томаты, зелень. На данном этапе развитие тепличного хозяйства для нас актуальный вопрос, который находится под контролем акима области. Мы готовы активно сотрудничать в этом направлении. Еще одна сфера - молочная отрасль. У нас имеется хорошая кормовая база для развития молочного производства. Здесь мы также открыты для взаимовыгодного сотрудничества, - сказал С.Бескемпиров.









В свою очередь от лица голландской делегации выступил глава Офиса Посольства Королевства Нидерландов в г.Алматы В.Роггенкамп.





- Мы благодарны, что вы нашли время принять нас в Талдыкоргане. Это мой пятый визит сюда. Хочется отметить, что город активно развивается, много объектов строится. И мы весьма рады возможности наладить двухстороннее сотрудничество, - сказал В.Роггенкамп.





Далее В.Роггенкамп представил членов делегации, большую часть которой составляют представители голландских сельскохозяйственных компаний. Это компании, специализирующиеся на производстве металлоконструкций для теплиц, строительстве теплиц, производстве семян, цветочных луковиц, а также различного оборудования, светотехники и много другого, что необходимо для развития тепличного хозяйства.





Ответив на все вопросы представителей торговой миссии, С.Бескемпиров подвел итоги встречи.









- Еще раз подчеркну, что мы открыты для сотрудничества. У нас для этого есть все условия, создан благоприятный инвестиционный климат. Есть специальные индустриальные зоны со всей необходимой инфраструктурой как в Талдыкорганском, так и в Алматинском регионе для размещения готовых производств, в том числе теплиц. Если ваших инвесторов заинтересует этот вопрос, то мы со своей стороны окажем необходимую поддержку. Нас интересуют не только ваши технологии и оборудование, но и открытие вашими инвесторами предприятий, - отметил замакима и подчеркнул, что более подробно все вопросы можно будет обсудить на семинаре, в котором примут участие более 100 представителей компаний-сельхозпроизводителей области.





Стоит отметить, что в семинаре, далее организованной в гостинице «Коктем Гранд», принимают участие представители 14 голландских сельхозкомпаний, которые специализируются на строительстве теплиц, автоматизированных системах для теплиц, фрукто- и овощехранилищах, световых решениях для тепличных комплексов, производстве семен и цветочных луковиц и другом.





Фото: Пресс-служба акима Алматинской области



