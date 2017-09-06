Гибель в Рудном: Парня с размозженным мозгом врачи отправили домой

Родной брат умершего в Рудненской больнице Дмитрия Дядюн рассказал alau.kz что происходило после того, как его брата избили в развлекательном центре «Горняк».





Владимиру Дядюн и его маме непросто вспоминать события, которые происходили в 20-х числах августа. 20 августа Дима перестал отвечать на звонки мамы. Она всю ночь пыталась до него дозвониться. В итоге около 6 утра с неизвестного номера позвонили старшему брату и сообщили, что Дима в больнице.





Мама Дмитрия сразу поехала в больницу и увидела, что сын лежит на кушетке в пустой комнате. Он был в крови и спал. Ему до этого никто никакой помощи не оказал.





В скорой помощи сообщили, что звонок из комплекса «Горняк» поступил в 1.19 ночи. А родственники узнали, что он в больнице только утром. У него был рассечён лоб и синяк под глазом.





Мама разбудила его и повела делать снимки. Никто при этом не помог из медперсонала. Снимки посмотрел врач. Мама спросила, мол, что-то страшное? Тот сказал, что ничего страшного на снимках нет. На вопрос «Можно забрать сына домой?», тот сказал, что да, добавив при этом, что дома отлежится. Рассечённую рану посоветовали заклеить пластырем, обработать перекисью и приложить холод», — рассказывает брат умершего Дмитрия Владимир Дядюн.





Около 8 утра мама с сыном были дома. С работы вернулся брат Владимир.





«Я сразу осмотрел его руки, костяшки целыми были, то есть он никого не бил. Он проснулся около 13.00. Дима пошёл и умылся, его шатало и опять лёг спать. После 14.00 он проснулся и сказал, что сильно болит голова. Рассказал, что его били толпой, 4-5 человек. Мы вызвали врачей скорой помощи. Врач осмотрел, задал Диме пару вопросов, тот несвязно ответил. Врач тут же позвонил в больницу и сказал, чтобы готовили каталку, и чтобы встречали врачи, что у Димы подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Врач сказал, что при такой травме Диме вообще ходить нельзя. По дороге Диму морозило, потом было жарко», — поделился Владимир Дядюн.





В больнице врач написал направление на рентген.





Диму повезли туда на каталке. Врач, который там находился сказал, что не понимает неразборчивый почерк. Пришлось вернуться за новым направлением.





«Я услышал, что Дима кричит в кабинете, где делают рентген, заглянул, а врач его за голову тянет. Дима сказал, что ему больно. Взяли все анализы и Диму забрали в реанимацию. Все это происходило 20 августа. В 18.00 нам сказали, что идёт операция. После 21.00 нам позвонил врач и сказал, что операция завершилась. Брату удалили крупную гематому и осколки височной кости. Состояние Димы было тяжёлым, но стабильным. Это же нам говорили и 21 августа. 22 августа врач нам сказал, что у брата сильно упало давление. Нас предупредили, что Дима может не выдержать этот день. Мы с мамой написали жалобу на действия врачей в ночь поступления брата», — рассказывает Владимир.





22 августа семье сказали, что Диме нужна еще одна операция. Они дали согласие. После операции маме сообщили, что сын сам держит давление. Почти всю ночь женщина звонила, чтобы узнать о состоянии сына. Утром семье сообщили, что Дима умер 23 августа в 1.15.





Мама умершего Дмитрия написала заявление в полицию.





Напомним , в Рудном 23 августа скончался 21-летний Дмитрий Дядюн. По данному факту арестован мастер спорта по кикбоксингу Диар Кожаков.





Как сообщили в пресс-службе областного суда, подозреваемый нанес удар рукой в голову парню, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, вдавленного перелома лобно-височной кости слева, ушиба и размозжения вещества головного мозга, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.



Наталья Луговская