В Астане в рамках казахстанско-польского бизнес-форума подписано 10 меморандумов

Инвестиции из Польши в Казахстан за последние 10 лет составили около 200 млн долларов, товарооборот по итогам 2016 года - 783 млн долларов. Об этом в ходе казахстанско-польского бизнес-форума сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Ерлан Хаиров, передает корреспондент BNews.kz.

«Казахстан придает большое значение развитию торгово-экономических отношений с Польшей. Наша встреча - свидетельство обоюдного интереса. Если говорить о статистике, то инвестиции из Польши в Казахстан за последние 10 лет составили около 200 млн долларов, товарооборот по итогам 2016 года - 783 млн долларов. У нас действует порядка 115 совместных предприятий», - сказал Ерлан Хаиров.

Как отметил вице-министр, Казахстан в сотрудничестве с Польшей делает акцент на несколько направлений.

«В первую очередь - взаимная торговля, активизация инвестиционного сотрудничества и создания совместных предприятий, развитие транспортно-логистического сотрудничества», - сказал вице-министр по инвестициям и развитию РК.

По этим и другим направлениям сегодня в ходе форума состоялось подписание 10 меморандумов о сотрудничестве между компаниями Казахстана и Польши.