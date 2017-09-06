Новый гражданский процессуальный Кодекс, поднимет статус и престиж адвоката

Настоящей статьей известного казахстанского адвоката Нам Геннадия Мартыновича, открывает дискуссию по обсуждению проекта нового Кодекса гражданского судопроизводства Казахстана, который предлагается принять, взамен ныне существующего ГПК РК действующего с 1 января 2016г. Несмотря на то, что он действует около двух лет, практика показала его несовершенство, поскольку в него много раз вносились изменения. А многие его положения уже устарели и требуют кардинального пересмотра. Особенно в связи с тем, что суды перешли на трехзвенную систему, а суд кассационной инстанции будет заменен на суд ревизионной инстанции. Поэтому принято решение не вносить в него локальные изменения и дополнения, а принять совершенно новый Кодекс. Несмотря на новизну, тем не менее он сохранил многие институты прежнего ГПК РК, вместе с тем вносит в них иное содержание. А некоторые институты и положения исключены из Кодекса либо переносятся в другие законы. Например, в Кодекс об административных правоотношений.

Разработка и принятие нового Гражданского процессуального кодекса, это продолжение правовой реформы, инициированной Главой государства.

Поддерживая его, вместе с тем не все в нем продумано.

Мне представляется, что надлежит оставить прежнее название - Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан (ГПК РК), вместо предлагаемого разработчиками Кодекса гражданского судопроизводства Казахстана (КГСК) (далее - Проект). Он исторически сложился и к нему привыкли как юристы, так и наши сограждане.

Согласно Проекту (ст. 59), процессуальными представителями сторон процесса (истца и ответчика), будут только адвокаты. Тем не менее, не все продумано до конца. Так, в суде кроме истцов и ответчиков, есть третьи лица заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, так и не заявляющие такие требования (ст. 53 и 54 Проекта). По смыслу проекта нового Кодекса, у них также могут быть представители. Так вот, представителями у третьих лиц также должны быть адвокаты или могут быть и не адвокаты? В Проекте этот вопрос не урегулирован. Далее, согласно пп. ж) ч. 1 ст. 46 Проекта, к числу лиц, участвующих в гражданском процессе включены и граждане, которые присутствуют в зале судебного заседания (случайные или каким-либо образом, заинтересованные в исходе дела люди, представители средств массовой информации и пр.). Так вот, в случае наложения на них административного взыскания, например за нарушение порядка при проведении судебного заседания, которые суд сочтет как проявление неуважения к суду, то они вправе прибегнуть к помощи адвоката, который будет обжаловать постановление суда и представлять их интересы в суде апелляционной инстанции. Полагаю, что могут, поскольку в противном случае будут ограничены их конституционное право на защиту и получения квалифицированной юридической помощи (ст. 13 Конституции РК).

По моим многолетним наблюдениям, из 10 дел рассматриваемых судами, только в одном деле участвует адвокат на стороне истца, ответчика или третьего лица. В других же 9 делах, участвуют представители, которые не являются адвокатами. Поскольку из гражданского процесса отсекается значительное число так называемых частнопрактикующих юристов, то надлежит увеличить количество действующих адвокатов в 3 или 4 раза. Если это не будет сделано своевременно, то может наступить судебный коллапс в связи с нехваткой адвокатов для участия в судах. Далее, при таком увеличении, ныне существующая организационно-правовая форма адвокатского сообщества, в виде областных (городских) коллегий адвокатов, не справится со своими задачами. В частности, она только и будет заниматься рассмотрением жалоб на адвокатов, со стороны их клиентов не довольных своими процессуальными представителями, и рассмотрением частных определений судов, вынесенных в отношении адвокатов.

Поэтому, прежде чем принять новый Кодекс, надлежит реформировать саму адвокатуру. В нынешнем виде, она себя изжила. Надлежит принять новый закон об адвокатской деятельности. В нем, в частности, упростить процедуру принятия в адвокаты, устранить препоны вступления в адвокаты, а также уменьшить финансовую нагрузку связанную с членством в адвокатском сообществе. Одновременно, следует повысить требования к профессиональной подготовленности кандидата в адвокаты. К сожалению, профессиональный уровень выпускников юридических вузов, оставляет желать лучшего.

Сегодня модно иметь юридическое образование. Поэтому многие люди, имея первое профессиональное образование не связанное с юриспруденцией, затем получают второе образование, по специальности юрист. Однако получают его по заочной форме обучения. А что это за обучение, какие знания при этом получают, всем известно.

По примеру других стран дальнего и ближнего зарубежья, вместо областных (городских) коллегий адвокатов, можно было бы создать одну республиканскую палату адвокатов, а во всех областях, в столице и в г. Алматы, их филиалы. Также предусмотреть разнообразные формы деятельности практикующих адвокатов, а не только те, что существуют сегодня.

Если не представляется возможным одновременное реформирование адвокатуры с принятием нового процессуального Кодекса, то надлежит отложить введение нормы о представителе-адвокате на некоторое время. За этот период нужно будет принять новый закон об адвокатской деятельности и выстроить адвокатуру, приспособленную к новым правовым реалиям.

Кроме лицензии на адвокатскую деятельность, надлежит предусмотреть глубокую специализацию адвокатов. Помимо лицензии, адвокат должен получить еще сертификат либо допуск на ведение уголовных, гражданских или административных дел, а также в суде при Международном финансовом центре и суде ЕврАзЭС. Имея такой сертификат, адвокат может быть допущен в соответствующий судебный процесс.

Не редко, в уголовном процессе также заявляется гражданский иск, который рассматривается по правилам УПК РК и ГПК РК. Как правило, истцом выступает сам потерпевший от совершенного в отношении него уголовного правонарушения, которым является физическое или юридическое лицо. Так вот, может ли в качестве представителя истца или ответчика, при рассмотрении гражданского иска в уголовном процессе, участвовать не адвокат. Поскольку новый процессуальный Кодекс не допускает участие в гражданском процессе не адвоката, то логически не может в уголовном процессе, при рассмотрении гражданского иска, принимать участие юрист, не имеющий статуса адвоката. В связи с этим, надлежит внести изменение и в УПК РК.

Из кодекса исключается институт партисипации, который был введен в ныне действующий ГПК РК. Дело в том, что он не оправдал возложенные на него ожидания по разгрузке судов посредством примирения сторон конфликта, с участием адвокатов. И не только в силу громоздкости и определенной сложности правоприменения, а также финансовой затратности для сторон, но и не заинтересованности в нем, самих адвокатов. У них он не популярен и в своей практической деятельности, они к нему не прибегают.

Проектом предусмотрено, что подавать ревизионное ходатайство на судебные акты первой и апелляционной инстанций вступивших в законную силу в Верховный Суд РК (ревизионная инстанция) на предмет их законности и обоснованности и участвовать в ней в качестве процессуального представителя той или иной стороны будут только те адвокаты, которые получат соответствующую аккредитацию (разрешение) (ч. 6 ст. 61, 474 Проекта). К слову, по ныне действующему ГПК РК, правом подачи кассационного ходатайства и участия в Верховном Суде РК, наделены как сами стороны гражданского процесса, так и их представители, т.е. никаких ограничений по лицам не имеется. Такое разрешение будет выдаваться тому или иному адвокату Президиумом Республиканской коллегии адвокатов (пп. 1) ст. 1, ч. 1 ст. 474 Проекта). Полагаю, что это правильно. Однако во избежание субъективизма и всевозможных несправедливостей и пр., критерии которые будут учитываться при выдаче аккредитации, надлежит устанавливать в законе «Об адвокатской деятельности» и в положении о порядке аккредитации, разработанном и принятом адвокатским сообществом. Список же адвокатов, получивших аккредитацию (аккредитованный адвокат), надлежит публиковать в открытой печати или размещать в интернет ресурсе, для всеобщего сведения. Таким образом адвокаты будут поделены на две категории - полноправный адвокат (имеющий аккредитацию) и не достаточно полноправный адвокат (не имеющий аккредитацию). По своим процессуальным полномочиям и взаимоотношению с ревизионной инстанцией, аккредитованный адвокат приравнивается к Генеральному прокурору РК, поскольку только он наделяется правом на подачу ревизионного ходатайства о возбуждении ревизионного производства (пп. 32) ч. 1 ст. 1, 478 Проекта). Полагаю, что тоже самое будет и с адвокатами, принимающими участие в уголовном процессе, во всяком случае, в части гражданского иска, рассмотренного уголовным судом и разрешенного приговором суда. Также это будут адвокаты принимающие участие в административных судах по разрешению споров, связанных с публично-правовыми отношениями (в ныне действующем ГПК РК, это дела особого искового производства), которые будут переданы в юрисдикцию административных судов.

На мой взгляд, разработчиками нового Кодекса выбран не совсем удачный термин «процессуальный представитель» для адвокатов, принявших поручение на ведение гражданского дела в судах. Более правильным было бы использовать старое, но забытое понятие «поверенный представитель». Также поверенный представитель будет принимать участие по делам вытекающим из публично-правовых отношений.

Поверенный - это лицо, уполномоченный другим физическим или юридическим лицом, действовать от их имени в судах. Полномочием на участие в гражданском судопроизводстве для поверенного представителя, будет два документа - ордер адвоката и доверенность, выданная ему доверенным лицом (ч. 1 и 2 ст. 62 Проекта). А процессуальное представительство по назначению будет производиться на основании вынесенного судом определения и ордера адвоката, выписанного на имя конкретного адвоката (ст. 63 Проекта). Других лиц, указанных в пп. 2) - 6) ч. 1 ст. 60 Проекта, которые также могут быть представителями в судах, то их можно именовать процессуальными представителями. В отличие от адвоката, у них будет только доверенность, полученная от доверителя либо он будет представителем, в силу занимаемой должности руководителя юридического лица постоянно (временно) или возникших правоотношений с этим юридическим лицом и гражданином. Например, уполномоченное лицо профсоюзной организации по спорам, вытекающим из трудовых правоотношений работника с работодателем. Учитывая, что только адвокаты получившие аккредитацию будут иметь право на участие в суде ревизионной инстанции, то необходимость разграничения между различными видами представительства, будет весьма уместным.

Также произойдет разграничение между поверенным представителем и новым участником гражданского судопроизводства, коим будет являться процессуальный прокурор (ст. 56 Проекта). Согласно ч. 5 ст. 64 Проекта, законный представитель вправе привлечь к делу для совместного участия процессуального представителя по поручению, т.е. адвоката. Таким образом, это в очередной раз подтверждает необходимость в целях отличия разных представителей, предусмотренных Проектом от адвокатов-представителей, последнего правильней было бы именовать поверенный представитель.

Геннадий Нам - адвокат

Алматинской городской коллегии адвокатов