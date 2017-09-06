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В КНБ прокомментировали пропажу своего сотрудника в Астане

6 сентября 2017, 15:32

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

В Комитете национальной безопасности прокомментировали дело пропавшего без вести Самата Шакеева, сообщает МИА «Казинформ».

Ранее в соцсетях было опубликовано фото пропавшего 21 августа мужчины.

«По факту без вести пропавшего Шакеева С. зарегистрировано в ЕРДР. В рамках досудебного расследования совместно с ДВД города Астаны проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление обстоятельств дела», - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что «в соответствии со статьей 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц».



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