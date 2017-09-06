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Число подписчиков страницы "ивантеевского стрелка" выросло в 100 раз

6 сентября 2017, 15:34

Соцсеть ранее закрыла возможность оставлять комментарии на странице подростка.

Число подписчиков на странице "ивантеевского стрелка" в социальной сети "Вконтакте" после ЧП со стрельбой в школе выросло в 100 раз, власти подмосковной Ивантеевки просят администрацию соцсети заблокировать страницу. Об этом сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в ходе встречи с уполномоченным по правам ребёнка в РФ Анной Кузнецовой, передает РИА Новости.

"Пока его страница в интернете висела, количество подписчиков увеличилось в 100 раз", — сказала Мишонова.

Она уточнила, что с просьбой о закрытии страницы подростка в администрацию социальной сети обратилась она и администрация Ивантеевки.

"Мы вчера обратились", — сказала Мишонова.

Социальная сеть "ВКонтакте" ранее закрыла возможность оставлять комментарии на странице подростка, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке, из-за возросшей активности пользователей.

По данным прокуратуры, во вторник во время урока информатики ученик 9-го класса школы в Ивантеевке напал на учительницу с кухонным топориком, ударил ее по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. По данному факту СК РФ возбудил дело по статье "хулиганство".

Фото: РИА Новости / Антон Денисов.

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