Mercedes обновил купе и кабриолет S-Class

Вслед за обновленным седаном Mercedes S-Class, дебютировавшим этой весной в Шанхае, немецкий автопроизводитель представил купе и кабриолет того же семейства. Их публичная премьера состоится через неделю во Франкфурте.





Двухдверки получили переработанную внешность, в том числе – недоступные для седана задние фонари на органических светодиодах. При этом спортивным моделям Mercedes-AMG S 63 и S 65 досталась новая радиаторная решетка Panamericana с вертикальными ребрами – такая же, как у семейства Mercedes-AMG GT. В салоне появились новый руль с сенсорными панелями и система «комфорт-контроля» ENERGIZING с шестью десятиминутными программами для улучшения самочувствия водителя, а 12,3-дюймовые дисплеи приборной панели и мультимедийки были объединены под общим стеклом в так называемый Widescreen Cockpit.





Модификацию купе с 3,0-литровым 367-сильным V6 переименовали из S 400 в S 450 и добавили ей функцию автоматического отключения двигателя для движения накатом. Вместо купе и кабриолета S 500 с 4,7-литровым 455-сильным V8 теперь будут предлагаться S 560 с новым 4,0-литровым V8 на 469 л.с. и 700 Нм. Тот же мотор, но форсированный до 612 л.с. и 900 Нм, установили на S 63 вместо 5,5-литрового 585-сильного V8. Кроме того, модели S 63 сменили семиступенчатую коробку передач на девятиступенчатую. Силовая установка топовых S 65 осталась без изменений – 6,0-литровый 630-сильный V12 плюс AMG SPEEDSHIFT TCT 7G.





Помимо прочего, купе и кабриолет Mercedes S-Class вслед за седаном получили доработанную подвеску и ряд ассистентов с расширенным функционалом. Цены пока не объявлены.







