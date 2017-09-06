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Сколько средств выделяет государство на содержание одного солдата

6 сентября 2017, 15:47

Более одного миллиона в год обходится государству содержание одного военнослужащего срочной службы.

В ходе пресс-конференции в СЦК представители Министерства обороны РК рассказали, сколько платит страна на содержание солдата, сообщает Zakon.kz.

130 тысяч тенге в виде компенсации и ежемесячное денежное довольствие до 5 тысяч тенге — это лишь видимая часть расходов на обычного солдата.

"Военнослужащие срочной службы обеспечиваются всеми видами довольствия. Проезд к месту службы финансируется из бюджета Министерства обороны, также, как и возвращение из увольнения. Это и выплата денежного довольствия в течение года службы. В службе государственной охраны – у пограничников есть определенные виды надбавок, поскольку их деятельность связана с несением боевого дежурства, круглосуточным патрулированием, охраной внешних границ государства. Там выше содержание и разделение по степени сложности в родах войск", — сказал начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК, генерал-майор Муслим Даиров.

Как резюмировал генерал-лейтенант, содержание одного военнослужащего срочной службы обходится государству в год свыше миллиона тенге. При этом речь не идет про военнослужащих контрактной службы, где социальный пакет совсем другой.

Фото: ortcom.kz

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