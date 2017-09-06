В Кыргызстане 15 омбудсменов со всего мира обмениваются опытом работы

Сегодня в Бишкеке начал свою работу трехдневный Международный форум «Роль Омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы», в котором принимают участие и правозащитники и депутаты Парламента Казахстана, сообщает Zakon.kz





- Необходимо понимать всю историческую важность и значимость сегодняшнего форума, посвященного совершенствованию законодательства наших стран в области прав человека, - говорит Азамат Шамбилов, известный казахстанский правозащитник, региональный директор Представительства Penal Reform International (Международная тюремная реформа) в Центральной Азии , которое находится в Астане. - Впервые за длительное время омбудсмены нескольких государств совместно с международными организациями и гражданским обществом собрались для обсуждения общих проблем. Хотелось бы выразить уверения в том, что решение данных вопросов будет достигнуто путем открытого многостороннего сотрудничества, а также имплементации принимаемой Декларации. Как известно, одним из неотъемлемых критериев благосостояния государства является уровень тюремного населения, а также условия содержания осужденных. В этом плане Международная тюремная реформа проводит многолетнюю эффективную работу, которая за последнее время дает весьма большие результаты.





Следует отметить, что впервые за всю историю Кыргызстана на одной площадке собралось более 15 Омбудсменов со всего мира. В частности, в форуме принимают участие Омбудсмены, Уполномоченные и представители национальных правозащитных учреждений, депутаты парламентов Казахстана и Узбекистана, а также представители ООН, ОБСЕ, Датского института по правам человека, Регионального Представительства Penal Reform International в Центральной Азии, представители Конституционной палаты, судебных и правоохранительных органов Кыргызстана.





Визиты Омбудсменов были инициированы главами государств стран-участниц, что подчеркивает значимость Форума. Особыми его гостями стали председатель Комитета ООН по правам ребенка Рената Винтер и Генеральный секретарь Международного института омбудсменов Гюнтер Кройтер.





Как был отмечено в выступлении Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики Кубата Оторбаева , «нашим странам как никогда нужны новые механизмы сотрудничества, снятие барьеров и препятствий на пути взаимодействия, прежде всего, в сфере совершенствования нормативно-правовых актов в области прав человека».





Ожидается, что Омбудсмены и представители правозащитных институтов и организаций стран-участниц форума проведут целенаправленную работу по обмену опытом, а также консолидации усилий и взаимовыгодному сотрудничеству в области защиты прав человека и гражданина на территориях и правовом поле наших государств.





- На сегодняшний день международным сообществом принято большое количество международных стандартов по защите прав человека, но существует проблема не только принятия государствами данных документов, но и их имплементация в национальное законодательство, - отметила Ренате Винтер . - Каждая страна в мире имеет свои положительные и слабые стороны в сфере защиты прав человека, уголовно-исполнительной системе, правосудия в отношении несовершеннолетних, правовой системе, и нужно, чтобы государства в регионах обменивались опытом по достижению положительных результатов в данных сферах.





По ее мнению, форум является уникальной возможностью для создания площадки по обмену таким опытом. К сожалению, также остро стоит вопрос по борьбе с пытками, которые имеют место быть в различных странах мира, сетует председатель Комитета ООН по правам ребенка. «Каждое государство должно принимать меры для уменьшения случаев пыток и проявления нулевой терпимости. Это может быть достигнуто не только посредством исполнения международных и национальных правовых актов, но и через взаимодействие государства и гражданского общества», – считает Ренате Винтер.





Омбудсмены высказали намерение совместными усилиями добиваться верховенства закона и правового просвещения в области прав и свобод человека и гражданина, сотрудничать в сфере укрепления межэтнических отношений, диалога религий и культур, а также оказывать необходимое содействие правозащитным организациям в защите и уважении прав и свобод человека и гражданина.





Торгын Нурсеитова



