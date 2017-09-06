"Анти-селфи": Художница притворяется мертвой в общественных местах

Хоть это и выглядит забавно и немного бестолково, но факт остается фактом — фотография изменилась.

Пытаясь привлечь внимание к проблеме вымирания фотографии как искусства, художница STEFDIES на своем сайте и в Instagram опубликовала серию снимков, провозгласив ее "Анти-селфи".





Суть проекта в том, чтобы показать фотографию, как возможность запечатлеть моменты жизни во времени.





Снимки должны быть сиюминутными, а не требовать какого-то оборудования и специальной подготовки. Ни больше, ни меньше. Фотография буквально является материальным доказательством того, что "я был здесь".





Хоть это и выглядит забавно и немного бестолково, но факт остается фактом — фотография изменилась.







