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"Анти-селфи": Художница притворяется мертвой в общественных местах

6 сентября 2017, 15:50

Хоть это и выглядит забавно и немного бестолково, но факт остается фактом — фотография изменилась.

Пытаясь привлечь внимание к проблеме вымирания фотографии как искусства, художница STEFDIES на своем сайте и в Instagram опубликовала серию снимков, провозгласив ее "Анти-селфи".

Суть проекта в том, чтобы показать фотографию, как возможность запечатлеть моменты жизни во времени.

Снимки должны быть сиюминутными, а не требовать какого-то оборудования и специальной подготовки. Ни больше, ни меньше. Фотография буквально является материальным доказательством того, что "я был здесь".

Хоть это и выглядит забавно и немного бестолково, но факт остается фактом — фотография изменилась.






Источник: Tadams.ru.

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