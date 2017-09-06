Новый МФЦА на территории ЭКСПО будет предоставлять спецусловия для бизнеса

6 сентября в Астане состоялось открытие Казахстанско-Польского бизнес-форума.

Для участия в мероприятии приехали около 200 польских предпринимателей, представляющих сферы сельского хозяйства, энергетики, строительства, производства строительных материалов, пищевой, химической, горно-металлургической, фармацевтической продукции и другие.

Вице-министр по инвестициям и развитию РК Ерлан Хаиров поприветствовал гостей столицы и участников форума. «Надеемся, что Форум способствует не только бизнес обсуждению международного уровня, но и региональному сотрудничеству.

Сегодняшняя встреча очередное свидетельство обоюдного интереса совместной работы», - выступил Ерлан Хаиров.

Вице-министр по инвестициям и развитию РК отметил, что инвестиции из Польши в Казахстан составляет порядка 200 млн долларов, товарооборот за 2016 год составил 783 млн долларов. Также есть прямые авиарейсы соединяющие столицы двух стран. Существует около 115 совместных предприятии.

«Есть три основных направления в перспективе работы с Польшей. Это - взаимная торговля, активизация инвестиционного сотрудничества, развитие транспортно-логистического сотрудничества. За период с 2005 по 2017 года в Казахстан было вложено 248 млрд долларов прямых иностранных инвестиции.

Мы концентрируемся на создании благоприятного инвестиционного климата», - сообщил Ерлан Хаиров. Вице-министр по инвестициям и развитию РК отметил, что совместно со Всемирным банком разработана стратегия привлечения инвестиции. «Чтобы знать откуда, куда и какие инвестиции ждем.

Также создан «Kazakh Invest», который является одним окном для инвестора. Мы готовы освобождать от уплаты таможенной пошлины, давать налоговые преференции, которые уже действуют в 10 специальных экономических зонах. Есть различные государственные программы.

Программа индустриального развития, ориентированная на экспорт готовой продукции, активно реализуются программы «Нурлы жол», также «Нурлы жер» для строительства жилья», - добавил Ерлан Хаиров. Вице-министр по инвестициям и развитию РК отметил, что на территории ЭКСПО будет действовать МФЦА, где предусмотрены специальные условия для бизнеса по английскому праву, особые условия по визовому режиму.

Поэтому спикер пригласил всех присутствующих активно участвовать в развитии сотрудничества, находить здесь партнёров.

«На данным Форуме присутствуют представители казахстанского и польского бизнеса, это хорошая возможность найти конкретные результаты», - завершил выступление Ерлан Хаиров.

В свою очередь вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов подчеркнул, что на сегодня агропромышленной комплекс Казахстана является стабильно развивающимся сектором.

«Его стратегия направлена на защиту и развитие предпринимательства, на наращивание за последний производства сельхоз продукции. Аграрный сектор должен стать новым драйвером в экономике Казахстана.

Утверждена новая государственная программа нацеленная на востребование и конкурентоспособности продукции АПК.

Ставится цель к 2021 увеличить ВВП на 30 %», - сообщил Рустем Хаиров. Вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов добавил, что сняты барьеры в ОАЭ по крупному рогатому скоту. В пилотном режиме около 9 тысяч голов овец было отправлено. Есть обратная связь, высоко оценивается увеличение экспорта и качества продукции. Сегодня Казахстан является одним из лидеров для осуществления инвестиции.

«Нам необходим трансфер международного опыта в сфере АПК. Наша работа по развитию сельского хозяйства направлена на снижение рисков в АПК, на новые возможности и на тесное сотрудничество», - сообщил Рустем Курманов.

Вице-министр энергетики Республики Польша Гжегож Тобишовски отметил, что Казахстан для Польши является важным партнёром в Центральной Азии.

«То, что Польша приняла участие в ЭКСПО, Президент Польши в Астане и ведущая тема всего этого - Энергия будущего, хороший случай показать польские решения в сфере горнодобывающей промышленности и возобновляемой энергетики. Я уверен, что у нас возможно тесное сотрудничество. Мы можем предложить Казахстану обмен знаниями, дать технологический ноу-хау, предоставить горнодобывающие машины», - сообщил Гжегож Тобишовски. Вице-министр энергетики Республики Польша подчеркнул, что нужно воспользоваться случаем укрепить экономику двух стран.