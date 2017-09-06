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Состояние здоровья отравившихся в столовой атырауских рабочих оценивается как стабильное

6 сентября 2017, 15:57

По информации Минздрава, работа столовой приостановлена, все рабочие прошли профилактическое лечение.

В Атырау состояние 9 рабочих ТОО «Каработан», пострадавших в рабочей столовой, оценивается как стабильное, их жизни ничего не угрожает. На данный момент устанавливаются причины произошедшего, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«В городскую инфекционную больницу г. Атырау с диагнозом «Острая кишечная инфекция» 2 сентября обратилось 18 рабочих данной организации, из них 10 человек были госпитализированы с предварительным диагнозом «Острая кишечная инфекция средней степени тяжести», - говорится в сообщении. - Рабочие ели на обед овощной салат, гороховый суп, рыбу с рисовым гарниром, голубцы».

По информации Минздрава, работа столовой приостановлена, все рабочие прошли профилактическое лечение.
«В целях расследования причин отобрано на лабораторное исследование пробы продукции, смывы с объектов внешней среды, а также обследованы сотрудники пищеблока на носительство патогенной флоры.
По результатам лабораторных исследований установлен возбудитель - сальмонелла энтеритидис», - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, источником заражения мог стать работник столовой, так как у одного из работников пищеблока высеяна сальмонелла энтеритидис.
Противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются.


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