В Усть-Каменогорске подросток ранил из винтовки школьницу, стреляя по банкам

Одна пуля из ружья угодила прямо в ногу ребенку. Девочке потребовалась помощь врачей.

19-летний парень стрелял по банкам из пневматической винтовки, когда мимо проходила маленькая школьница, передает корреспондент передает корреспондент YK-news.kz





Как сообщили в ДВД ВКО, инцидент произошел вечером 2 сентября по улице Добролюбова.





— Молодой человек стрелял из пневматической винтовки по банкам, — рассказали в пресс-службе полицейского ведомства. — Нечаянно, парень произвел выстрел в ногу мимо проходившей девочки 2006 года рождения. С ранением ребенка доставили в больницу.





Полицейские оперативно установили личность стрелявшего. У подозреваемого изъяли винтовку.





— За стрельбу из пневматического оружия в населенных пунктах молодому человеку выписали штраф в размере 20 МРП, — добавили в ДВД ВКО.





Вместе с тем, стражи правопорядка не исключают перевода дела в разряд уголовных после определения степени причиненного вреда здоровью ребенка.





Артур Власов