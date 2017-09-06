В Усть-Каменогорске подросток ранил из винтовки школьницу, стреляя по банкам
6 сентября 2017, 16:06
Одна пуля из ружья угодила прямо в ногу ребенку. Девочке потребовалась помощь врачей.
19-летний парень стрелял по банкам из пневматической винтовки, когда мимо проходила маленькая школьница, передает корреспондент YK-news.kz.
Как сообщили в ДВД ВКО, инцидент произошел вечером 2 сентября по улице Добролюбова.
— Молодой человек стрелял из пневматической винтовки по банкам, — рассказали в пресс-службе полицейского ведомства. — Нечаянно, парень произвел выстрел в ногу мимо проходившей девочки 2006 года рождения. С ранением ребенка доставили в больницу.
Полицейские оперативно установили личность стрелявшего. У подозреваемого изъяли винтовку.
— За стрельбу из пневматического оружия в населенных пунктах молодому человеку выписали штраф в размере 20 МРП, — добавили в ДВД ВКО.
Вместе с тем, стражи правопорядка не исключают перевода дела в разряд уголовных после определения степени причиненного вреда здоровью ребенка.
Артур Власов
Фото с сайта forum.guns.ru
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