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В Актобе таксиста убили из-за портмоне и телефона

6 сентября 2017, 16:11

Тело убитого нашли в его же машине.

В Актобе поймали двух парней, подозреваемых в убийстве частного извозчика, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.

55-летний житель Актобе работал таксистом и перевозил клиентов на своем автомобиле. 17 августа была обнаружена машина с телом хозяина внутри.

"Для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные сотрудники уголовного розыска ДВД Актюбинской области. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое 19-летних жителей Актобе. Добычей злоумышленников стал сотовый телефон жертвы и портмоне", - сообщили в полиции.

По данному делу начато досудебное расследование по ст.99 ч.1 УК РК - убийство.

фото: UralDaily.ru

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