Полицейские ночью задержали подростков с оружием в Шымкенте
6 сентября 2017, 16:21
Сейчас полицейские выясняют откуда подростки взяли оружие и с какой целью носили с собой.
В Шымкенте полицейские задержали группу подростков с оружием, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД ЮКО.
"4 сентября 2017 года в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники ювенальной полиции Абайского ОП УВД г. Шымкент на проспекте Республики остановили четырех несовершеннолетних, находившихся в ночное время вне дома без сопровождения взрослых. Ими оказались четверо жителей ЮКО, 1999 и 2000 г.р. При проверке в сумке одного из подростков полицейские обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья, два травматических пистолета, патроны, нож и маску. Для выяснения всех обстоятельств дела стражи порядка доставили подростков в Абайский отдел полиции", - говорится в сообщении.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Абайского ОП по статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Вещественные доказательства изъяты.
Сейчас полицейские выясняют откуда подростки взяли оружие и с какой целью носили с собой.
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