Сколько средств выделяет государство на содержание одного солдата

В ходе пресс-конференции в СЦК представители Министерства обороны РК рассказали, сколько платит страна на содержание солдата, сообщает Zakon.kz.

130 тысяч тенге в виде компенсации и ежемесячное денежное довольствие до 5 тысяч тенге — это лишь видимая часть расходов на обычного солдата.

«Военнослужащие срочной службы обеспечиваются всеми видами довольствия. Проезд к месту службы финансируется из бюджета Министерства обороны, также, как и возвращение из увольнения. Это и выплата денежного довольствия в течение года службы. В службе государственной охраны - у пограничников есть определенные виды надбавок, поскольку их деятельность связана с несением боевого дежурства, круглосуточным патрулированием, охраной внешних границ государства. Там выше содержание и разделение по степени сложности в родах войск», — сказал начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК, генерал-майор Муслим Даиров.

Как резюмировал генерал-лейтенант, содержание одного военнослужащего срочной службы обходится государству в год свыше миллиона тенге. При этом речь не идет про военнослужащих контрактной службы, где социальный пакет совсем другой.