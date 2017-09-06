Honda показала первый электрический SUV для Европы

В преддверии Франкфуртского автосалона компания Honda рассекретила CR-V Hybrid Prototype – предсерийный вариант европейской спецификации модели CR-V пятого поколения. Автопроизводитель говорит, что это будет его первый электрифицированный кроссовер для рынка Европы. Ему предстоит стать заменой для дизельной модификации, которую решили не предлагать.





Судя по первым изображениям, франкфуртский шоу-кар ничем не отличается от CR-V Hybrid, показанного в Шанхае этой весной. Противотуманками будущий «европеец» похож на российскую версию, которая выпускается в США (при том что у «американца» другие, округлые фары). В целом же от версии с ДВС новинку можно отличить только по шильдику Hybrid.





Силовая установка Honda CR-V Hybrid Prototype включает работающий по циклу Аткинсона 2,0-литровый бензиновый двигатель и два электромотора, один из которых используется только как генератор. У интеллектуальной системы привода Intelligent Multi Mode Drive (i-MMD) имеются три режима работы. В EV Drive кроссовер едет только за счет электромотора, питающегося от батареи. В Hybrid Drive энергия от ДВС передается на электромотор через генератор, при этом излишки идут на подзарядку аккумулятора. Наконец, в режиме Engine Drive ДВС напрямую вращает колеса, а электромотор помогает ему при необходимости, например, при резком ускорении. При этом смену режимов электроника осуществляет самостоятельно в зависимости от дорожных условий. В «Хонде» говорят, что в городском режиме CR-V будет перемещаться преимущественно на EV Drive и Hybrid Drive, а Engine Drive предназначен для скоростных шоссе. Запас хода на электротяге пока не раскрывается.





Помимо гибридного привода, Honda предложит европейцам CR-V с 1,5-литровым турбомотором – тем самым, который не достался россиянам. В американской спецификации этот двигатель выдает 190 л.с. Он может сочетаться с шестиступенчатой механикой или вариатором.



